Roma Metropolitane a un passo dal baratro: a rischio licenziamento tutti i lavoratori

Una situazione finanziaria gravissima, tanto che dal primo novembre potrebbe scattare il licenziamento di tutti i dipendenti per non produrre altro debito. Roma Metropolitane è a ud un passo dal baratro e con la società tutti e 123 i suoi lavoratori. Senza stipendio da due mesi e con la prospettiva di ritrovarsi senza posto di lavoro. L’ennesimo scossone per la società partecipata del Comune, in liquidazione, che si occupa della manutenzione e della progettazione delle linee metro della Capitale.

Roma Metropolitane: a rischio licenziamento tutti i lavoratori

“Come noto, Roma Metropolitane - ricordano le segreterie regionali - Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti - non ha possibilità di attingere alla cassa integrazione guadagni, la domanda per il FIS ordinario è stata già rigettata da Inps nel corso del 2021 e le successive domande formalizzate in modo unilaterale dall’azienda sempre nel corso del 2021 permangono ancora in attesa del relativo provvedimento da parte di Inps”. Il liquidatore, nel corso di un recente incontro, ha pertanto comunicato alle rappresentanze sindacali che la liquidità aziendale consentirà di corrispondere i soli stipendi di ottobre, dopo di che, se non ci sarà un intervento concreto da parte di Roma Capitale, lo scenario sarà tragico. “È inaccettabile - tuonano i sindacati - che le lavoratrici ed i lavoratori vengano ancora gettati nel terrore, dopo tutti gli anni di calvario che sono stati loro riservati”.

Il Campidoglio vuole integrazione con Roma Servizi per la Mobilità

Il Campidoglio guidato dal sindaco Roberto Gualtieri non ha mai nascosto la sua idea di rilanciare la partecipata attraverso pure una trasformazione societaria che dovrebbe integrare Roma Metropolitane e Roma Servizi per la Mobilità, nelle more di questa operazione aveva garantito il mantenimento dei livelli occupazionali e dei diritti acquisiti delle lavoratrici e dei lavoratori. Così i sindacati, con l'orizzonte sempre più vicino e buio come non mai, chiedono che venga fatta immediata chiarezza sulle sorti di Roma Metropolitane.

Roma Metropolitane: sindacati pronti a mobilitazione

“Siamo anche pronti alla mobilitazione, perché è giunto il momento che chi lavora scenda dalle terrificanti montagne russe sulle quali è stato scelleratamente collocato dalla precedente amministrazione capitolina e recuperi la dovuta serenità, sia professionale che umana. Non è mai stato accettabile e di certo non è più sostenibile - scrivono Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti - che le lavoratrici ed i lavoratori di Roma Metropolitane permangano in questo quadro contraddittorio e in questo stato di incertezza”.

Aula approva mozione per tutela dipendenti

Intanto l’Aula Giulio Cesare ha approvato una mozione d’urgenza presentata dai consiglieri Casini e Leoncini di Italia Viva, sottoscritta anche dal capogruppo di FdI De Priamo e di Azione De Gregorio, che invita la Giunta “a porre in essere tutti gli strumenti necessari a garantire per i dipendenti della Società Roma Metropolitane il pagamento dello stipendio fin dal mese di ottobre 2022 e successivi, oltre alla corresponsione da parte di INPS delle mensilità di sospensione/riduzione delle attività lavorative a partire da luglio 2021 e la restituzione degli importi CIGS impropriamente prelevati”.

Italia Viva: “Campidoglio realizzi trasformazione per rilancio"

“Inoltre - aggiungono Leoncini e Casini - chiediamo di garantire la posizione occupazionale ed economica di tutti i dipendenti in qualunque tipo di trasformazione aziendale prevista, vista la proposta della Giunta Capitolina che prevede che le attività e le funzioni finora svolte da Roma Metropolitane siano integrate all’interno di Roma Servizi per la Mobilità, ma della quale non sono state ancora chiarite le modalità di realizzazione. Roma Metropolitane - sottolineano - è una società strategica per lo sviluppo della mobilità a Roma e in particolare per la metro C e riteniamo che servano garanzie e certezze per il futuro dei suoi dipendenti”.