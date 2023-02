I conti sempre più in rosso di Roma Metropolitane: dipendenti senza stipendio e proteste dei fornitori

Lavoratori di Roma Metropolitane, la partecipata del Comune che si occupa di progettare le infrastrutture della mobilità della Capitale, senza stipendio ormai da due mesi, con i conti così in rosso che anche i fornitori delle fotocopiatrici aziendali hanno annunciato l’intenzione di riprendersi le macchine per insolvenza.

Nei giorni in cui il sindaco Gualtieri ha accompagnato il ministro alle Infrastrutture, Matteo Salvini, sul cantiere della metro C per mostrare l’avanzamento dei lavori, i dipendenti della società si trovano a gestire un ritardo nel pagamento delle retribuzioni: le tredicesime non sono ancora state pagate e neppure la mensilità di gennaio, pur con un acconto di mille euro per cercare di far fronte alla mancanza. Una situazione di difficoltà che emerge anche dalle comunicazioni tra la società di Milano che fornisce le fotocopiatrici alla sede, e che dopo mesi di conti non saldati ha scelto di riprendersi i macchinari, e dalla decisione di tenere aperta la sede soltanto due mezze giornate a settimana.

“Mentre il sindaco si fa un giro tra i cantieri della Metro C, i lavoratori di Roma Metropolitane che gestiscono l’appalto non ricevono lo stipendio da due mesi, ma da Gualtieri non una parola. Si commenta da solo - attacca Francesco Carpano, consigliere di Azione in Campidoglio - La stazione appaltante della più grande opera del Comune e tra le maggiori in Italia è in liquidazione, con dipendenti in difficoltà personali gravissime. Il tutto mentre il fornitore del servizio delle fotocopiatrici aziendali ritira i macchinari per fatture non pagate e da qualche giorno anche la società che esegue le visite mediche di idoneità lavorativa, senza le quali per legge i lavoratori non potranno più entrare in cantiere, ha interrotto la fornitura.

La crisi di Roma Metropolitane

Già a ottobre la situazione di Roma Metropolitane, da anni in liquidazione, appariva critica, con l’alto rischio di chiudere per impossibilità di pagare gli stipendi a 123 dipendenti. Il liquidatore, Bruno Sed, aveva discusso della questione sia con il Campidoglio sia con i sindacati, puntando i riflettori sulla necessità di accelerare l’iter per l’assorbimento in Roma servizi per la mobilità, così come stabilito dalla giunta di Virginia Raggi prima e confermato poi da quella di Roberto Gualtieri.

“Ci aspettiamo delle risposte dalla commissione bilancio e mobilità che abbiamo richiesto con le altre opposizioni e che deve essere convocata il prima possibile per capire cosa si sta facendo - conclude Carpano - Il comportamento del Comune nei confronti di questi lavoratori è di totale mancanza di rispetto”.