"Mancano i treni", mattinata di caos e ritardi sulla Roma-Lido

Altra giornata di passione per i pendolari della Roma-Lido, che dalle prime ore di venerdì stanno affollando le banchine in attesa di treni fortemente in ritardo: circa mezz’ora tra una corsa e l’altra a causa - come annunciato dagli altoparlanti - della “mancanza di treni”.

I ritardi hanno iniziato ad accumularsi già dalle 7, con la conseguenza diretta che nelle ore di punta i pochi treni in circolazione hanno iniziato ad arrivare strapieni e molte persone hanno dovuto attendere sulle banchine: “Stamattina ad Acilia è stato dato annuncio che a causa di mancanza di treni la linea è fortemente rallentata - è soltanto uno dei commenti arrivati sui vari gruppi di pendolari creati per denunciare i disservizi della nuova Metromare -Ma che fine hanno fatto gli altri treni? ‘Chiameremo Chi l’ha visto’, due corse a distanza di mezz’ora”.

"I problemi sono iniziati poco prima delle 7 - spiega Roberto Spigai dell Comitato Pendolari Roma Lido - Quando il servizio è regolare, e ci sono quattro treni in circolazione con un quinto per una corsa aggiuntiva ogni ora e mezza, c'è una corsa ogni 22-23 minuti. Giovedì sono saltate 16 corse, mercoledì 23 su 106, oggi siamo partiti alle 5.15 e sino alle 6.45 sembrava che il servizio reggesse con quattro treni, poi è saltato tutto: si sono guastati due treni e non hanno riserve, non sono le partite navette sostitutive, e i treni hanno iniziato a passare ogni mezz'ora. Da Acilia a Casal Bernocchi quelli che arrivano sono strapieni, e tantissimi passeggeri restano sulle banchine".