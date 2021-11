La Roma Lido collassa: fermi altri 2 treni per mancata manutenzione. In servizio solo 4 convogli

Stop ad altri 2 treni MA200 sulla linea Roma-Lido da lunedì 8 novembre. Il numero dei treni della Roma-Lido passa così da 6 treni a solo 4 in servizio. È quanto ha disposto il 2 novembre l’ANSFISA, Agenzia Nazionale Sicurezza Ferroviaria, diramando una nota ad Atac e Regione Lazio con cui, dopo i numerosi solleciti per la manutenzione dei convogli fin dal 1 luglio 2019, impone ora lo stop dei 2 treni MA200 perché non conformi alle regole.

La Roma-Lido può contare oggi su una flotta di 11 treni totali, secondo i dati regionali, di cui 6 quelli utilizzati realmente (4 CAF e 2 MA200), gli altri in manutenzione. Il provvedimento Ansfisa, trasmesso ad Atac nelle ultime ore, ferma perciò i restanti convogli MA200 che transitano sulla Roma-Lido, con ripercussioni sui pendolari della linea mare: il blocco diventerà effettivo nei prossimi giorni e rischia di dare un colpo di grazia al servizio, già pesantemente rallentato, facendo calare ulteriormente la frequenza.

"Sarebbe un disastro, perché la linea con gli orari attuali, già tranciata di 3 stazioni, Stella Polare, Castel Fusano e Cristoforo Colombo, non può esercitare con solo 4 treni", afferma il comitato pendolari della Roma-Lido, appresa la notizia. Una carenza atavica, considerando che a oggi i pendolari sono costretti ad attendere in banchina anche 35-45 minuti per il primo treno disponibile. Servizio attivo solo da lunedì a venerdì tra Lido Centro ed Eur Magliana.

Cosa contesta l’Agenzia Nazionale ad Atac

L’ANSFISA contesta la mancata manutenzione ciclica del livello di rischio sui convogli MA200 e la mancata redazione del report sullo stato della flotta e, si legge nei documenti che RomaToday ha potuto visionare, “dispone di porre fuori servizio tutti i convogli della flotta MA200 su cui non siano state effettuate le attività di manutenzione ciclica di 2° livello previste dal piano di manutenzione”. I convogli potranno essere rimessi in servizio solo quando le modifiche richieste da ANSFISA verranno effettuate da Atac sui convogli.

Quanti treni regionali ha la Roma-Lido a disposizione oggi?

La linea Roma-Lido a inizio settembre disponeva in linea teorica, secondo stime dei comitati pendolari, di 18 treni complessivi: 8 CAF300 (provenienti dalla ex Metro A e di proprietà ATAC) e 10 MA200 (vagoni di proprietà di Roma Capitale, risalenti alla Metro A del periodo Giubileo). Stando alla Regione invece, si parla di 11 treni totali, di cui oggi la Roma-Lido ne utilizza comunque solo 6, di cui appunto 2 MA200. "Oggi, i treni realmente affidabili MA200, su 4 treni disponibili, sono solo 2", racconta il Comitato pendolari della Roma-Lido.

Per quanto riguarda invece i treni CAF, o MA300, il 1 luglio scorso 4 degli 8 treni CAF sono spariti dalla linea per ordine di ANSFISA e ATAC: uno giace da allora a Porta S. Paolo, uno dorme sui binari dell’ex scalo merci di Lido Centro e due sono a Magliana. Per cui rimangono così 4 treni CAF, più 2 MA200, per un totale di 6 treni sulla Roma-Lido. Con il provvedimento di Ansfisa, che impone lo stop dei treni MA200, la linea passerebbe da 6 treni totali a solo 4 utilizzabili, ovvero i 4 treni CAF rimasti.

“Il numero minimo di treni che può garantire un servizio ordinario è di 6 convogli, più uno di riserva, da far circolare ogni 15 minuti. Il servizio sarebbe potuto tornare ordinario già dal 13 settembre se Atac avesse voluto – afferma il Comitato pendolari della Roma-Lido - Entro fine mese dovremmo raggiungere un accordo con l’azienda di trasporti per un servizio minimo con 18 minuti di frequenza su tutta la linea e 7 treni in servizio. In tutto ciò, i macchinisti e capotreni devono viaggiare insieme su ogni treno, ma non sempre riscontriamo questo binomio”.

Chi si occupa della manutenzione dei treni della Roma-Lido?

Secondo il contratto di servizio tra Atac e Regione Lazio, l’articolo 11, comma 1 recita che: “ATAC è responsabile della conservazione, del mantenimento in funzionalità e del rispetto delle norme di sicurezza e di igiene di tutti i beni (mezzi di trasporto, depositi, stazioni, altre infrastrutture, sistemi tecnologici, impianti) utilizzati per l’esercizio dei servizi affidati e delle loro pertinenze funzionali“.

Lo stop sopraggiunto di Ansfisa impone ora alla Regione Lazio di non far circolare i treni MA200 sulla Roma-Lido, comunicazione che è poi stata inoltrata a Atac, ora incaricata di attuare le disposizioni, soprattutto prima del passaggio alla "metromare" annunciata per il 1 gennaio 2022.

Il 1 settembre la Regione Lazio aveva annunciato la manutenzione straordinaria di una parte dei treni MA200 per 13,5 milioni di euro, con interventi specifici e un restyling totale dei vagoni, con la promessa di riutilizzarli entro 2 mesi, a novembre appunto. A oggi, fa sapere la Regione: "Sono in manutenzione 2 treni MA200: uno dovrebbe tornare a circolare entro fine novembre, l’altro entro febbraio. I treni erano fuori dalla produzione giornaliera e potevano circolare solo 2 ore, quando torneranno in servizio potranno invece svolgere servizio pieno".

Ciò vuol dire che, con il blocco ANSFISA e fino a fine novembre, la Roma-Lido vedrà tagliati comunque un paio di convogli sui 6 disponibili fino a oggi, in attesa di veder tornare quelli in manutenzione e in sofferenza sulla mobilità.