Roma Lido, mai una gioia: lunedì mattina con attese di 35 minuti. E slitta anche il passaggio a Cotral

Mai una gioia. Il motto è quanto mai calzante per gli utenti della Roma Lido che hanno vissuto anche oggi la loro odissea quotidiana fatta di attese interminabili, di treni che non passano e di assembramenti ogni volta peggiori. Sofferenze su sofferenze che si sommano alle cattive notizie in arrivo dalla regione con l'assessore Alessandri a confermare quel che i pendolari già sapevano: il passaggio della linea a Cotral slitterà di sei mesi, con buona pace delle promesse di Gualtieri che qualche giorno fa aveva promesso l'ottimizzazione della linea con un treno ogni 6 minuti. Insomma la Metromare resta un chimera e per i viaggiatori c'è da avere a che fare con quella che qualcuno ha ribattezzato, polemicamente, MetroMale

Attese di oltre 35 minuti

Già, perché quando non sono scioperi e guasti tecnici, i treni sulla Roma-Lido costringono ad attese anche di oltre i 45 minuti. Questa mattina il bollettino Atac ha registrato infatti le partenze da Eur Magliana, in orario di punta, tra le 9.15 e le 9.50, mentre da Lido Centro alle 9.17-9.48-10.23 con solo 2 treni regolarmente in circolazione.

Fotografia della Roma-Lido il lunedì e nei momenti di fuoco, ma il caos sulla linea in realtà è dramma quotidiano anche nel resto della settimana per migliaia di pendolari che ne usufruisco da e per Roma, senza nessun raccordo con gli altri mezzi pubblici. "Almeno aspettassero l'arrivo della metro B per partire! C'è gente che o rimane bloccata nella folla e non riesce a passare e quindi perde il treno e deve aspettare 40 minuti, oppure qualche fortunato che correndo ce la fa", lamentano i pendolari via social.

Il passaggio a Cotral slitta

Se entro il 31 dicembre Atac ha comunicato che la linea riacquisirà le tre fermate sospese a settembre nella tratta Colombo-Lido Centro, il 2022 per i pendolari porterà comunque cattive notizie.

Il 1 gennaio infatti la ferrovia del mare sarebbe dovuta passare di gestione dalla Regione a Cotral, ma i pendolari rimarranno delusi: il 10 dicembre l’assessore ai Lavori pubblici, mobilità e trasporti della Regione Lazio, Mauro Alessandri, ha infatti confermato durante i lavori in commissione Bilancio che per le ferrovie regionali Roma-Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo ci sarà uno slittamento del termine di avvio del servizio da parte di Astral S.p.A. e Cotral S.p.A., con proroga della scadenza del contratto di servizio vigente con Atac. “È stato fissato in 43 milioni il valore di acquisto del ramo di azienda derivante dal passaggio della gestione ex ferrovie concesse (Roma-Lido e Roma- Viterbo) alla Regione. Il passaggio effettivo slitterà al primo luglio 2022, ma ci sono già in campo 219 milioni per l’acquisto dei nuovi treni e la manutenzione”, ha affermato in commissione l'Assessore Alessandri.

Treni che però secondo il Comitato pendolari della Roma-Lido, che venerdì scorso ha assediato l'assessorato alla mobilità, non si vedranno sui binari non prima del 2025, in concomitanza col Giubileo.

In vista del passaggio, l’assessorato ha fatto sapere che fornirà comunque alla commissione una tabella con gli interventi già messi in campo sulla Roma-Lido, ma la notizia pesa su 55mila utenti della linea.

“La giunta Zingaretti ritratta gli accordi sulla tratta Roma-Lido e si tira di nuovo indietro dimostrando tutta la sua incapacità. Infatti, se in base ad un accordo la Roma-Lido doveva passare da Atac a Cotral in data 1° gennaio 2022; ciò è stato smentito prima da una delibera di giunta e poi dalle parole dello stesso assessore Alessandri che durante le audizioni in commissione bilancio ha confermato la decisione di differire al 1° luglio 2022 il termine di avvio della gestione relativa alla ferrovia regionale 'Roma – Lido di Ostia' - oltre a quella 'Roma-Civita Castellana-Viterbo' - e prorogare, quindi, la durata del vigente contratto di servizio con Atac, in scadenza al 31 dicembre 2021, fino al 30 giugno 2022. Il tutto con buona pace di migliaia di pendolari che, ancora una volta, dovranno fare i conti con Zingaretti e le sue promesse da campagna elettorale e attendere così altri sei mesi in balia dei disservizi della peggior tratta ferroviaria d’Italia", così in una nota Laura Corrotti, consigliere della Lega in Regione Lazio e vicepresidente commissione bilancio.