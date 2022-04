Roma Lido: da sabato 9 aprile riapre tutta la linea

La linea Roma Lido torna ad essere interamente accessibile. Il tratto che, per carenza di treni, era stato chiuso lo scorso 11 novembre, dal 9 aprile torna a disposizione degli utenti.

Riapre tratto Eur Magliana-Piramide

I passeggeri della linea non avranno più come capolinea di Eur Magliana, ma potranno proseguire fino alla stazione Piramide/Porta San Paolo. Un risultato reso possibile, ha annunciato Atac, “grazie al rientro in servizio di un treno di tipo Caf che ha completato le procedure di controllo”.

I treni a disposizione

Da sabato 9 aprile saranno quindi 4 i treni Caf a disposizione delle linea ferroviaria che, dal Campidoglio, sta per transitare alla regione Lazio. A loro si affiancano i tre vecchi Ma200 che erano stati fermati dall'Ansfisa perchè non avevano fatto la necessaria manutenzione. Vengono tenuti di scorta per subentrare, occasionalmente, quando si verificano guasti agli altri convogli.

Nuovi orari

L’annuncio dell’Atac della ripertura della tratta, arriva insieme alla notizia di un nuovo orario che prevede come prima ed ultima corsa dai capolinea Piramide e Colombo alle 5.15 e 23.30. Il ritorno di uno dei mezzi che erano stati fermati a novembre, comporta anche una maggiore frequenza nelle corse, il principale vulnus sottolineato dagli utenti del servizio: con quattro convogli vengono stabilizzate a 22/23 minuti. Un risultato praticamente mai raggiunto nel corso degli ultimi 5 mesi quando, troppo spesso, i passeggeri hanno atteso in banchina quasi 40 minuti per l’arrivo dei treni.