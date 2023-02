Roma Lido e Roma Nord bocciate senza appello: sono tra le linee peggiori d'Italia

La Roma-Lido e la Roma Nord sono due tra le peggiori linee d’Italia. Lo ha messo nero su bianco Legambiente nel nuovo rapporto Pendolaria 2023, in cui analizza lo stato dell’arte e i progetti futuri relativi al trasporto su ferro in Italia e stila, appunto, la classifica delle 10 linee peggiori d’Italia.

ll caos della Roma-Lido messo nero su bianco

Il Lazio emerge, all’interno del report, come una regione dominata da “differenze clamorose tra le flotte di Trenitalia e quelle degli altri gestori”. I treni delle ferrovie gestite ora da Cotral hanno una media di oltre 33 anni di età, contro i 12 per quelli di Trenitalia, ed è la Roma-Lido, oggi Metromare dopo il passaggio integrale sotto la Regione, a simboleggiare l’arretratezza e l’inadeguatezza del trasporto su ferro.

“Lungo le 13 fermate di quella che dovrebbe essere una linea strategica per la mobilità dell’area romana, è oltre un decennio che si assiste ad un costante peggioramento per la vita dei pendolari - sottolineano da Legambiente - Un caso emblematico della situazione di questa linea è avvenuto il 22 dicembre scorso, quando sono state almeno 18 su un totale di 38 le corse saltate a causa della rottura di un treno. Per un’ora ne sono rimasti in servizio quattro su tutto il tracciato. E sono stati numerosi i casi in cui ad una già assurda tabella di frequenze, con treni ogni 23 minuti, si sono aggiunti ritardi spesso non comunicati che hanno portato l’attesa a 30 minuti reali”.

I nodi critici della Roma-Viterbo

Legambiente è quindi passata da analizzare la situazione della Roma-Viterbo, anche lei passata sotto Cotral in estate, ricordando come “la soppressione delle corse sia un fenomeno che continua imperterrito. La linea si snoda per 101,9 km, suddivisi in 12,5 km di servizio urbano ed i restanti 89,4 km di servizio extraurbano, con 35 fermate ed un tempo di percorrenza previsto di 22 minuti per la tratta urbana e di 155 minuti per quella extraurbana. Il 29 settembre 2022 circa ottanta corse sono saltate, quasi la metà di quelle previste durante l’intera giornata. Ovvie le lunghe ed estenuanti attese in banchina ed il sovraffollamento sui pochi treni a disposizione, con alcune reazioni violente dei pendolari che hanno visto andare in frantumi le vetrate di alcuni tornelli di piazzale Flaminio”.

Solo nei primi 4 mesi del 2022, continua Legambiente, circa 2.700 corse sono andate soppresse, mentre molto spesso tra Montebello e Viterbo il treno è sostituito da corse autobus. Un altro problema che sta emergendo con sempre più forza riguarda le biglietterie, chiuse in molte stazioni o solo parzialmente a disposizione degli utenti.

I pendolari esasperati e le richieste inascoltate a Comune e Regione

In attesa degli auspicati e da ormai anni chiesti miglioramenti, i pendolari (che hanno depositato una petizione da 23.000 firme per chiedere investimenti e miglioramenti sulla linea) continuano a fare i conti con i disservizi quotidiani, denunciando corse saltate, banchine pollaio e guasti e chiedendo a gran voce che quanto promesso con il passaggio alla Regione venga matenuto.

Per entrambe le linee sono infatti previsti investimenti per trasformarle in vere e proprie linee metropolitane, per 481 milioni di euro, finanziati tramite i fondi del Pnrr, e sul fronte del materiale rotabile, Regione Lazio e Firema hanno siglato un terzo contratto, nell’ambito dell’Accordo Quadro dal valore di 282 milioni, che prevede la fornitura per un valore di quasi 43 milioni di euro degli ultimi 5 rotabili a sei casse per la linea Roma-Lido. Di miglioramenti nell'erogazione del servizio, però, ancora non c'è traccia.

Al Campidoglio è stata intanto diretta la richiesta di trasferire due treni della metro A sulla Roma-Lido per assicurare la frequenza stimata del servizio, ma dall’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè è arrivato un secco “no”: oltre a non essere arrivata alcuna richiesta da Regione o Cotral in questo senso, la metro A (così come la metro B) sono già in affanno, e non sarebbe possibile togliere treni alle linee metropolitane cittadine - treni che andrebbero adeguati, comunque, in modo irreversibile - per cederli alla Roma Lido.