Roma Lido, completati i lavori: servizio riattivato a Pasquetta

Pasquetta regala la Roma Lido. Dopo due giorni di stop dovuti alla caduta dei cavi e il conseguente "treno esplosivo" di venerdì 3 aprile, sono stati completati i lavori. Il servizio è ripreso con l'inizio del servizio del 5 aprile.

Atac informa che "ha subito attivato una commissione di inchiesta per accertare le ragioni che hanno provocato la rottura del cavo della rete aerea. Al tempo stesso sono stati attivati i lavori per completare nel minor tempo possibile la riparazione". Secondo quanto si apprende i tecnici hanno lavorato giorno e notte per sostituire circa cinque chilometri di cavi e collegamenti.

Ieri sono state compiute le prove funzionali ed è stato dato il via libera alla riattivazione, che è avvenuto con l'inizio del servizio di domani, lunedì 5 aprile. Nel corso delle prossime notti verranno completate alcune lavorazioni non ostative all'esercizio.

Quanto accaduto venerdì ha allertato la regione, che a giugno diventerà proprietaria e gestore dell'infrastruttura. L'assessore ai trasporti Mauro Alessandri ha spiegato che proporrà "l'istituzione di una commissione di inchiesta tra tecnici del Ministero, della Regione e di Atac che non si limiti all’accaduto ma valuti l’opportunità di interrompere immediatamente la linea al fine di realizzare i lavori di risanamento e/o sostituzione canalone porta cavi (euro 9,0 milioni), rinnovo dell’’armamento dell’intera tratta compresi deviatoi (euro 40,0 milioni), potenziamento e risanamento della linea elettrica di contatto (euro 14,0 milioni) per un totale di 63 milioni di euro. Quanto accaduto oggi non deve ripetersi mai più".