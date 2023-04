Roma Lido, dopo due mesi e mezzo riaperta la stazione chiusa per lavori

Dopo due mesi e mezzo di chiusura, Astral ha finalmente riaperto la stazione di Castel Fasano della Roma Lido, consentendo così ai treni di tornare a servire una fermata molto importante non solo per i residenti nelle zone di Castel Fusano e Borghetto Pescatori, ma che per i docenti, studenti e personale del polo di Ostia del dipartimento della facoltà di ingegneria civile, informatica e tecnologie aeronautiche dell’Università Roma Tre e per li atleti, tecnici e corsisti del centro olimpico federale.

La stazione era stata chiusa il 21 gennaio scorso nell’ambito del piano di rilancio della nuova “Metromare” e dei compiti assegnati ad Astral, ovvero occuparsi della riqualificazione delle stazioni. Gli interventi si sono concentrati sul ripristino del sottopassaggio pedonale, la ristrutturazione dell’impianto elettrico e la ristrutturazione dei bagno e dell’atrio, e hanno comportato una chiusura contro cui i pendolari si erano scagliati sin dall’inizio, chiedendo di portare avanti i lavori garantendo il servizio ai passeggeri.

“Come avevamo insistito a dire alla dirigenza Astral, si poteva fare come sempre fa RFI nella stazioni ferroviarie romane in fase di grande ristrutturazione, come per esempio Valle Aurelia o Ostiense - sottolinea Roberto Spigai del Comitato Pendolari Roma Lido - cioè lavorare ‘in costanza di servizio passeggeri’”.

Nonostante le richieste dei viaggiatori che ogni giorno si ritrovano a fare i conti con guasti, disservizi e ritardi, Astral ha comunque voluto procedere con la chiusura, portando a termine circa il 60% delle opere preventivate. Nelle prossime settimane i lavori proseguiranno, ma la stazione dal primo aprile è quantomeno aperta e fruibile.