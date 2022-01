Roma Lido abbandonata, un treno ogni ora e passeggeri ammassati

Anche durante le feste, la Roma Lido fa i capricci. Nella giornata di oggi, i pendolari fin dalle 5:30 del mattino sono stati costretti a viaggiare con treni ogni 45 minuti o, in alcune fasce, anche uno ogni ora. Un problema certificato anche da Atac che sui propri canali social ha pubblicato gli orari delle corse da Porta San Paolo e Colombo, i due capolinea.

"Qui non si finisce mai di toccare il fondo. Stamattina mi sono scapicollata per poter prendere il treno alle 6,03 da Acilia e invece era stato soppresso: ho dovuto aspettare oltre mezz'ora per un treno pieno all'inverosimile, con una pandemia in corso", la denuncia di Camilla su Twitter. Un problema che poi si riversa anche sulle norme anti contagio da coronavirus, minimamente rispettate.

Anche in questo caso, i social fanno da cassa di risonanza. Regole che, come sostiene Pino, "sulla Roma Lido non valgono. Fa parte di qualche stato del terzo mondo non meglio identificato". "Abbiamo viaggiato senza la minima distanza. Le mascherine Ffp2 solo qualcuno le aveva, ho contato quattro persone senza alcun dispositivo", aggiunge Mario.

"Stanno facendo passare il messaggio che il disservizio della Roma Lido e dei trasporti in generale è dovuto all'impennata dei positivi", scrive Loredana facendo riferimento a quanto successo l'ultimo giorno del 2021. Lo scorso 31 dicembre, proprio a causa di una "indisponibilità del personale", infatti, le corse erano state tagliate con un anticipo di chiusura rispetto al programmato. Due dirigenti di linea sono risultati positivi al tampone, lasciando, di fatto, la direzione del traffico scoperta con le ultime corse che sono state svolte dai capolinea di Piramide e di Colombo alle 19.45. Poi, lo stop.

Secondo quanto apprende RomaToday, fin quando ci saranno a disposizione solamente tre treni, la frequenza sarà tra i 45 minuti e l'ora. Una situazione che non migliorerà finché non arriveranno nuovi treni dalle revisioni. Atac nelle ultime ore ha annunciato che dal prossimo 7 gennaio entrerà in vigore il nuovo orario invernale della ferrovia regionale. Nei giorni feriali escluso sabato, il servizio sarà attivo nella tratta Eur Magliana-Colombo e viceversa (la tratta Lido Centro-Colombo è stata riattivata il 31 dicembre 2021).

Per viaggiare tra Eur Magliana, San Paolo e Piramide/Porta San Paolo potrà essere utilizzata - con lo stesso biglietto o abbonamento - la linea B della metropolitana. Al sabato e nei giorni festivi, l'orario resta invariato e la linea è attiva tra Piramide/Porta San Paolo e Colombo. Qui tutti gli orari.