A Capodanno la Roma-Lido si ferma alle 23.30

Le corse della Metromare, ex Roma-Lido, la notte del 31 dicembre si fermeranno alle 23.30, così come previsto nei giorni festivi. Lo ha confermato il direttore generale di Cotral, Giuseppe Ferraro, rispedendo però al mittente eventuale accuse di non avere aderito al piano di potenziamento dei trasporti per la notte di Capodanno.

“Nello scorso mese di novembre - ha detto Ferraro - Cotral ha inviato come di consueto a Roma servizi per la mobilità il proprio orario programmato festivo. Nessuna richiesta di prolungamento dell’orario è pervenuta. Tale orario è in linea con quello che abitualmente entra in vigore di domenica e nei giorni festivi”.

Il riferimento è al fatto che Atac, per Capodanno, in accordo con l’assessorato alla mobilità e Roma servizi per la mobilità ha deciso di potenziare le corse delle linee bus delle principali direttrici verso il centro lasciandole in servizio fino alle 2.30, così come le linee metro A, B, B1 e C. Questo per incentivare le persone a usare i mezzi pubblici ed evitare che i mezzi privati intasino la zona del centro in una serata in cui è previsto un massiccio afflusso di persone al centro, in particolare per il concertone al Circo Massimo. Se metro e alcune linee di bus resteranno attive sino a notte inoltrata - consentendo così anche un facile deflusso delle persone dalla zona del centro - il “trenino” che collega Ostia a Roma si fermerà alle 23.30, così come previsto nei festivi.

“L’azienda, da poco subentrata nella gestione delle ferrovie ex concesse, non è solita come prassi organizzativa confezionare accordi sindacali last minute per questi eventi”, ha voluto puntualizzare Ferraro, chiamato in causa proprio da alcuni sindacati che hanno espresso perplessità sullo stop prima della mezzanotte.