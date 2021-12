Disastro Roma Lido, il guasto prima dello sciopero: la polizia arriva per la ressa alle navette bus

Mattinata da incubo per i 'forzati' della Roma Lido. Oggi, giornata di sciopero dei mezzi pubblici a Roma, la tratta è andata in tilt per un guasto, l'ennesimo sulla martoriata linea che collega Ostia a Magliana - dopo i tagli delle stazioni - in entrambi i sensi di marcia. Gli utenti hanno raccontato che il servizio era iniziato regolarmente ma si è interrotto alle 5:40 per lo stop di un treno che non è più ripartito dalla stazione di Acilia.

Da lì l'odissea, nell'ora di punta, con le stazioni addirittura chiuse e cartelli scritti a penna per annunciare lo stop obbligato del servizio. Sui social, oltre al tam tam informativo, è esplosa la rabbia. Lo stesso disagio manifestato degli utenti davanti alle fermate dei bus sostitutivi, letteralmente presi d'assalto in condizioni ad Ostia e Acilia.

È dovuta intervenire anche la polizia per sedare gli animi. "Le navette sono totalmente inadeguate ad un flusso passeggeri che pur è crollato del 60% rispetto a febbraio 2020", commenta, laconico, il Comitato dei Pendolari. Tante le testimonianze. Qualcuno dal Lido, per raggiungere l'Eur con l'autobus sostitutivo ci ha impiegato due ore. Alle 8:45, quindici minuti dopo l'inizio dello sciopero, il servizio è stato ripristinato.