Roma Lido, altra odissea: treni fuori uso nell'ora di punta. Ressa per salire sulle navette sostitutive

Nuova giornata di passione per i pendolari della Roma Lido. Anche oggi il servizio dei treni è andato fuori uso nell'ora di punta, quella frequentata da studenti e lavoratori per poi tornare attiva solamente alle 9:20. Questa volta, secondo quanto apprende RomaToday, la linea aerea ghiacciata nella notte, avrebbe mandato in tilt i collegamenti con i treni che hanno avuto problemi con le rispettive centraline.

Una causa che, se confermata da Atac, confermerebbe ancora le condizioni usurate della Roma Lido. Fatto sta che dalle 6 del mattino di oggi, tranne un treno che a fatica ha raggiunto Magliana, il servizio non è stato operativo durante la fascia oraria di maggiore afflusso, con conseguente assalto alle navette bus, nel frattempo arrivate da Atac. In tanti, sui social e non solo, hanno raccontato la loro testimonianza.

"Ero a bordo del primo treno da Ostia. Ha cominciato a rallentare a Vitinia. Poi fermi 15 minuti a Tor di Valle e abbiamo reso a passo d'uomo fino a Magliana. Si sentivano certe schicchere che illuminavano il "panorama", già pensavo di farmela a piedi sui binari", scrive un utente su twitter. Anche facebook diventa uno sfogatoio. Sui vari gruppi della Roma Lido, i pendolari provano a darsi supporto.

"Cosa desiderare di più se non svegliarsi presto per andare a lavoro, in un giorno di dicembre, in piena quarta ondata pandemica e trovare la Roma Lido chiusa. Trovare (dopo un pò, con tutta calma) delle splendide navette sulle quali condividere gomito a gomito con i compagni di viaggio il panorama offerto dall'ostiense", scrive Federica.

"Ci risiamo. Organizzatevi. La chiusura totale della Roma-Lido, come stiamo dicendo da tempo, diventa sempre più una realtà. In attesa che si realizzino le solite promesse", il rammarico dal comitato dei pendolari. Guasti e interruzioni simili si sono già verificate gli scorsi 7 e 10 dicembre. Alle 9:20 la tratta è tornata attiva con ritardi residui.