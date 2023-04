La Roma Lido mangiata dai topi, tra incidenti senza responsabili e futuro incerto

Sistemi elettrici corrosi dall'urina dei ratti, procedure di emergenza condotte da personale non adeguatamente formato, "situazioni degradate" negli impianti di alimentazione, un generale stato di ammaloramento dovuto all'assenza di manutenzioni. È questo il quadro, disastroso, dipinto dalla Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie e Marittime, incaricata di indagare su due incidenti che hanno coinvolto altrettanti treni della Roma Lido, i cosiddetti "treni flambè": così li hanno ribattezzati i pendolari che ogni giorni utilizzano la ferrovia ex concessa che, dal 2022, è tornata sotto la gestione della Regione Lazio con il nome di Metromare (anche se in pochi si riferiscono alla linea con il nuovo nome, che nelle intenzioni della Regione avrebbe dovuto ufficializzare il rilancio).

I treni "flambè" e l'indagine dell'ente governativo

L'inchiesta è durata un anno, ed è partita da un evento scatenante che soltanto per pura casualità, e parecchia fortuna, non ha provocato feriti. Sono da poco passate le 12 del 2 aprile del 2021 quando sulla Roma Lido si scatena il panico: mentre il treno viaggia in direzione Roma, tra Torrino e Vitinia, i cavi elettrici che alimentano la tratta si staccano e cadono sui vagoni provocando piccoli incendi e bloccando l’intera linea. Molti passeggeri abbandonano il treno aprendo le porte con la maniglia di emergenza, nei momenti in cui il guasto è ancora atto e la linea aerea ancora alimentata, riversandosi sui binari.

Atac, nel caos di quelle ore, interrompe parzialmente la tratta e attiva un servizio bus sostitutivo tra Eur Magliana e Acilia, immediatamente preso d’assalto. L’allora assessore ai Trasporti in Regione, Mauro Alessandri, promette l'istituzione di una commissione di inchiesta tra tecnici del Ministero, della Regione e di Atac per proporre di “interrompere immediatamente la linea” al fine di realizzare i necessari lavori di risanamento e manutenzione della linea elettrica di alimentazione e dell’armamento”.

Otto mesi dopo la scena si ripete, questa volta all'altezza della stazione di Acilia: la mattina del 9 dicembre 2021 il pantografo, il dispositivo che riceve corrente elettrica dalla linea aerea di contatto, collassa, il treno si ferma all’improvviso e a causa dello sfregamento sui binari produce scintille che provocano un altro principio di incendio. Passeggeri nel panico, macchinisti con gli estintori, bus sostitutivi del tutto inadeguati a gestire il flusso dei passeggeri nell’ora di punta.

L'esito (scontato) dell'inchiesta ufficiale: mancano le manutenzioni

Sui due episodi l'organisimo investigativo del governo (Digifema) ha condotto un'inchiesta durata circa un anno, che nei giorni scorsi ha diffuso i risultati degli accertamenti. E ciò che emerge è quanto è ormai noto da tempo sia alle istituzioni sia a chi utilizza la Roma-Lido quotidianamente: la linea ha bisogno di manutenzione ordinaria e straordinaria - parecchia - e di un modello di gestione in grado di garantirle, oltre che di personale adeguatamente formato. Non solo per evitare incidenti come quelli che si sono verificati, ma anche per garantire un servizio ancora del tutto inadeguato alle esigenze dei pendolari.

Lo testimonia il fatto che da anni ormai la ferrovia Roma Lido viene considerata tra le peggiori linee di trasporto pubblico in Italia, come emerge anche dall’ultimo rapporto Pendolaria di Legambiente. Lo denunciano da tempo i pendolari, che si sono riuniti in un comitato che ogni giorno denuncia disservizi, ritardi e guasti, e lo dice chiaro la Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie e Marittime, concludendo il rapporto con otto raccomandazioni dirette all’Ansfisa (l’ente indipendente che si occupa della sicurezza delle infrastrutture) e all’azienda che gestisce la linea, ovvero Atac prima, Cotral e Astral da luglio 2022.

La richiesta è di effettuare cicli di manutenzione periodici sia dei treni sia dell’infrastruttura, di prestare particolare attenzione alle sottostazioni elettriche che alimentano la Roma Lido, e di formare il personale affinché sappia gestire eventuali problemi ed emergenze.

L’incidente del 2 aprile 2021

La Digifema, in una relazione di indagine lunga 67 pagine, descrive e analizza nel dettaglio i due incidenti partendo da quello del 2 aprile: alle 12.55 del 2 aprile, a circa 570 metri dalla fermata di Tor di Valle, si verifica “un cedimento della linea aerea di contatto, principalmente a seguito di impatto con il pantografo in presa del treno numero 126 formato da Materiale Rotabile CAF 300 UdT 381-382 partito dalla stazione di Vitinia e diretto alla stazione Porta San Paolo - scrivono gli ispettori - La rottura definitiva in più punti della linea aerea di contatto, avvenuta presumibilmente durante la frenatura/arresto del convoglio azionata dal macchinista subito dopo aver notato un notevole allentamento della linea aerea di contatto, comportava la formazione di numerose scariche elettriche sul materiale rotabile e sui binari”.

La linea ferroviaria resta interrotta in entrambe le direzioni nella tratta Porta San Paolo-Acilia, dalle 13 circa del 2 aprile al 5 aprile, quando il servizio riprende. I danni riguardano principalmente il materiale rotabile, la linea aerea di alimentazione e l’armamento, e vengono quantificati da Atac in circa 1 milione di euro. Le indagini condotte inizialmente da Atac, e ripercorse dalla Direzione, confermano che il guasto è da ricondurre a mancate manutenzioni e all’assenza di verifiche periodiche.

L’incidente del 9 dicembre 2021

L’incidente del 9 dicembre 2021 è meno impattante rispetto a quello del 2 aprile, ma torna a mettere in luce le gravissime carenze a livello di manutenzioni di una ferrovia che nel 2024 compirà 100 anni. Sono le 6:25, e nella tratta Acilia-Ostia Antica, a circa 284 metri dalla stazione di Acilia, in corrispondenza del gruppo scambi lato Cristoforo Colombo, si sviluppa principio di incendio sul treno numero 2061 (CAF 389- 390), in partenza dalla stazione di Acilia in direzione Cristoforo Colombo, con conseguente collasso della linea aerea di contatto. Il macchinista, una volta accortosi di quanto stava accadendo, disalimenta il treno, fa abbassare il pantografo e spegne il principio d'incendio con gli estintori di bordo. Poi inizia l’evacuazione, con i passeggeri che si dirigono alla stazione di Acilia, distante circa 250 metri.

In questo caso i disservizi si riducono a una sola giornata: linea ferroviaria interrotta sull’intera tratta, in entrambe le direzioni, dalle 6:40 circa del 9 aprile fino alla fine del servizio. La circolazione torna regolare sull’intera tratta a partire dall’inizio del servizio del 10 dicembre. Anche in questo caso emerge come il guasto sia stato causato da mancate manutenzioni, e viene addirittura citata l’urina di ratti che ha “danneggiato la protezione Sitras dell’extrarapido 1 di Ostia Antica”, ovvero l’interruttore unipolare utilizzato esclusivamente in corrente continua.

La promessa della Regione Lazio: “Da Caronte a Metromare”

La relazione d’inchiesta non fa altro che mettere in luce criticità di cui erano ben consci sia Comune e Atac sia la Regione Lazio, che nel settembre del 2021 annunciava in pompa magna un ambizioso progetto di riqualificazione della ferrovia: due anni e 350 milioni di investimenti “per trasformare la linea ferroviaria peggiore d’Italia nel treno veloce che unisce Roma e Ostia”. A gennaio 2022 la linea è passata ufficialmente sotto la gestione della Regione attraverso Cotral, che gestisce i treni, e Astral, che si occupa invece dell’infrastruttura.

Il cronoprogramma dei lavori si basa su due “snodi” chiave: ammodernamento dell’infrastruttura e revisione e acquisto di nuovi treni, con l’obiettivo di arrivare, nel 2024, a garantire un treno ogni 6 minuti nel 2024. I cantieri sono partiti a gennaio 2022, con Rfi incaricata di potenziare e ammodernare l’intera linea con interventi programmati dalle 21 alle 6 del mattino, mentre Astral si sta occupando dei lavori di restyling in tutte le stazioni. Sempre nel 2024, prometteva la Regione, dovrebbero arrivare 5 treni nuovi acquistati grazie a 100 milioni di euro di finanziamenti. Il 14 luglio 2022 sono partiti i lavori per il rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria nella tratta Ostia Antica - Cristoforo Colombo, in entrambe le direzioni, con conseguente stop delle corse in orario serale e notturno.

Per i pendolari, però, i sogni di avere finalmente una linea ferroviaria metropolitana in grado di traghettarli da Ostia a Roma in poco più di 30 minuti (da Lido a San Paolo) è rimasto un sogno. A oggi i treni in circolazione sulla linea - quando va bene - sono 4, con uno che i pendolari hanno ribattezzato “sottiletta” che effettua una corsa ogni ora e mezza. La frequenza si aggira intorno ai 22-23 minuti, ma praticamente su base quotidiana si verificano guasti tecnici e ritardi che allungano le tempistiche. Le banchine si trasformano in pollai, i treni in carri bestiame che viaggiano a velocità ridotta e impiegano anche un’ora per percorrere il tragitto Stella Polare-Piramide.

Il primo nodo da sciogliere per Rocca: evitare gli aumenti previsti a luglio 2023

Le annose criticità della Roma Lido sono state espresse dai pendolari anche al neo presidente della Regione, Francesco Rocca, e al neo assessore regionale ai Trasporti, Fabrizio Ghera, nel corso di un incontro che si è tenuto i primi giorni di aprile nella sede della Regione Lazio alla presenza dei dirigenti di Astral e Cotral.

Nel corso dell’incontro è stato confermato che a inizio 2024 dovrebbe entrare in servizio il primo dei nuovi treni previsti per la Roma Lido, e che nel frattempo proseguiranno i lavori di riqualificazione e ammodernamento dell’infrastruttura. Intanto i pendolari guardano con sospetto a una tappa intermedia, e cioè quella di luglio 2023, mese in cui - stando al contratto di servizio stipulato nel 2018 con Trenitalia, che rientra nel consorzio Metrebus, il costo del Bit - il biglietto integrato a tempo che dura 100 minuti - dovrebbe passare da 1,50 a 2 euro, con aumenti a cascata proporzionali anche su quelli da 24, 48 e 72 ore.

Stando alle tabelle inserite all'interno del provvedimento gli aumenti dovrebbero riguardare anche gli abbonamenti integrati mensili e annuali: i primi passerebbero a 46,70 euro dagli attuali 35, i secondi a 350 da 250. Con ricadute dirette per chiunque utilizza i mezzi Atac e Cotral, Roma-Lido compresa. La questione, esplosa a dicembre 2022, è caduta nelle mani di Rocca: sarà lui a dover trovare un modo per evitare che gli aumenti ricadano sui pendolari, che oltre al danno rischiano di dover subire anche la beffa.