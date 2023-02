L'accessibilità negata sulla Roma-Lido: "Ascensori fermi da due anni in 5 stazioni"

Dopo i guasti, i ritardi e le corse saltate (cui si è aggiunto, nei giorni scorsi, anche un atto vandalico), la ex Roma-Lido, oggi Metromare, finisce nel mirino dei pendolari che la utilizzano quotidianamente per il numero di impianti non funzionanti.

A puntare i riflettori sul tema dell'accessibilità è il Comitato Pendolari Roma-Lido, che ha fatto notare come "dopo sei mesi e mezzo dal subentro di Astral, l’inagibilità delle stazioni Roma Lido è aumentata, rispetto al 'Disastro Roma Lido' di Atac SpA, salendo in media a gennaio al 65% con record dell’87 %".

La testimonianza: "Con la carrozzina e senza ascensori un viaggio infinito"

"Nelle prime cinque stazioni della Roma-Lido - spiega Roberto Spigai del Comitato - Gli ascensori non funzionano praticamente da due anni. A Cristoforo Colombo, Castel Fusano, Stella Polare, Lido Centro e Lido Nord, le prime cinque stazioni di Ostia, nessuno che ha seri problemi motori seri può accedere. I disagi sono già molto elevati in generale. Pensiamo a una mamma con un bambino piccolo in braccio e un altro nel passeggino, o ancora a una persona anziana con borse o valigie pesanti: con estrema fatica, e magari con l'aiuto di qualcuno, riescono a fare le scale o usano le scale mobili, se funzionano. Ma chi è in carrozzina non può né entrare né uscire. E guardando alle connessioni con metro B e metro A, la situazione non migliora".

Il tema è stato discusso anche nel corso dell'incontro che i comitati hanno organizzato con i candidati alla presidenza della Regione Lazio, andato in scena giovedì sera ad Acilia. A prendere la parola Mauro, residente ad Acilia e utilizzatore abituale della Roma-Lido: "In un'occasione ho dovuto prendere il treno della Roma-Lido, l’ascensore non mi permette di passare dal lato direzione Piramide e sono dovuto restare sul treno e tornare indietro per scendere dal lato accessibile - ha raccontato - In un’altra occasione dovevo andare a fare una visita a Lido Centro, sono salito ad Acilia, dove abito, sono rimasto sul treno a Piramide, sono andato al capolinea a Colombo e sono tornato indietro a Lido Centro dalla direzione opposta. E sono soltanto alcuni degli episodi: se gli ascensori non funzionano, sono costretto a restare sui treni per aggirare il problema”.

Roma-Lido, venti impianti su trenta fermi tra Ostia e Vitinia

Il comitato ha elencato il numero di scale mobili e ascensori fermi perché guasti: venti sui trenta totali presenti tra le stazioni Ostia Cristoforo Colombo e Vitinia: "Non accessibili per blocco ascensori, in media da due anni, tutte le prime cinque stazioni di Ostia sino a Lido Nord e pure Bernocchi, Vitinia e Beirut-TdV".

Il comitato è sceso nel dettaglio: "Scale mobili guaste a Lido Nord, Acilia e Bernocchi, scale mobili transennate anche a Eur Magliana, da tre anni due scale mobili in salita sono ferme anche a Piramide e una tra Roma Lido e metro B in direzione Termini, da mesi una al binario 4 di Basilica San Paolo, oltre a una in salita per i binari 2/3 direzione Lido/Rebibbia, mentre da 35 mesi è chiuso il tunnel pedonale tra metro B Piramide/Roma Lido Porta San Paolo e la stazione di Ostiense RFI, tutto pervicamente non segnalato sui siti web di Astral e di Atac".

Anche Dossier si era occupata della situazione degli impianti fermi sulla Roma-Lido. A ottobre era il 70%, con ricadute molto pesanti sui cittadini portatori di disabilità, costretti a gestire barriere architettoniche in alcuni casi insormontabili: “Sulla Roma Lido la situazione è al collasso, vogliamo chiedere che le stazioni non accessibili vengano chiuse - aveva detto Andrea Fiorini del coordinamento cittadino disabilità - X municipio - A Ostia Lido gli ascensori della banchina di arrivo non funzionano: le persone in carrozzina sono costrette ad aspettare che il treno faccia tutto il giro per ripartire, scendendo così nell’altra banchina. Ancora più assurda la situazione alla stazione Stella Polare della Roma Lido. Qua scendono decine di persone con mobilità ridotta, ogni giorno, perché c’è il centro paraplegici Gennaro Di Rosa. Ebbene, anche qua tutti gli impianti di traslazione sono fermi da mesi”.

La situazione non migliora sulle linee metropolitane cittadine

ll tema dell'accessibilità alle linee metropolitane cittadine - e di conseguenza anche delle stazioni delle ferrovie ex concesse, visto che Astral per gli impianti si affida ad Atac - è già stato al centro di un'indagine di Acos, l’agenzia per il controllo dei servizi pubblici, che ha rilevato come sia la linea A ad avere il tasso di funzionamento più basso di tutte e tre le linee (solo il 47% degli ascensori è in funzione) seguita dalla B (56% in funzione) e dalla C (67%). Percentuali migliori sono invece state riscontrate sul funzionamento delle scale mobili. Sulla linea A, il dato più basso è stato registrato nel maggio del 2021 (78% in funzione), per la B a settembre ed ottobre 2022 (70% in tutti e due i casi) e per la C nel maggio del 2021 (75% in funzione).