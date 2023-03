Guasto sulla Roma-Lido, treni nel caos: "Sembra di stare su carri bestiame"

Altra mattinata di passione per i pendolari della Metromare, ex Roma-Lido. A causa di un guasto tecnico che si è verificato intorno alle 6, i treni hanno subito pesanti ritardi e cancellazioni che si sono prolungati sino a mezzogiorno, quando il servizio era ancora fortemente irregolare.

Le corse in direzione Roma hanno accumulato sino a 30 minuti di ritardo, con un tragitto che da Stella Polare a Piramide ha richiesto anche un’ora: "Vergognoso, treni a passo duomo e nessun avviso da Cotral o Astral", è stato uno dei tantissimi commenti indignati condivisi dai pendolari che si sono ritrovati su banchine e convogli strapieni. E ancora: "40 minuti da Acilia a Euro Magliana, da sentirsi male, senza aria" e "Bernocchi/Magliana 35 minuti, ammassati, frenate continue, aria irrespirabile".

Il problema, ha fatto sapere Cotral nel corso della mattinata, è da ricondurre a un guasto all’impianto di segnalamento, e riguarda soltanto la linea in direzione Roma. Non è andata meglio sulla metro A, che ha subito forti rallentamenti in mattinata per il soccorso a una passeggera che è svenuta mentre si trovava in banchina alla stazione Vittorio ed è caduta sui binari.