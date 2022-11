Metromare ferma per un (altro) problema di alimentazione: pendolari furiosi

Ancora probemi sulla Metromare (ex Roma-Lido). Poco prima delle 16 di mercoledì 9 novembre il servizio è stato sospeso per un'ora e mezza circa per un guasto al sistema di alimentazione, lasciando i passeggeri in attesa sulle banchine delle stazioni oppure “stipati su treni fermi”, come riferiscono le numerose segnalazioni arrivate da viaggiatori bloccati e furiosi.

Cotral, scusandosi con i passeggeri, ha annunciato l’istituzione di un servizio di bus sostitutivi, ma l'accaduto non ha fatto che rinfocolare le proteste di utilizza quotidianamente la linea per spostarsi e fa i conti con disservizi, guasti, corse saltate e ritardi.

“Siamo alla soglia delle 7.500 corse soppresse nel corso del 2022, di cui 2.500 in conto a Cotral, subentrata ad Atac dal 1 luglio scorso, con proiezione di oltre 8.000 entro fine mese - denuncia il comitato dei pendolari - Sempre a novembre avremo il decimo sciopero dei trasporti del 2022. Martedì quasi 60 soppressioni tra urbane e extraurbane e oltre 20 con ritardo in partenza. La misura non è colma, è stracolma. Non ci sono miglioramenti, ma anzi si peggiora il peggiorabile. Prepariamoci quindi alla lotta ma dobbiamo essere in tantissimi: al pregevole lavoro dei nostri avvocati dobbiamo infatti affiancare un'azione di presidio nelle stazioni e sotto le sedi dei gestori e proprietari della ferrovia”.