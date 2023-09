Sulla Roma-Lido "spuntano" le fermate Flaminio e Montebello, l'ironia dei pendolari: "MetroMare-Monti"

“Vi lamentate tanto e questi poveracci in una sola notte hanno portato il treno da Ostia al Flaminio con fermata a piazza Venezia e piazza di Spagna”. Usano ancora una volta l’ironia, i pendolari della Roma-Lido, per gestire i disagi che ogni giorni la linea, definita tra le peggiori d’Italia, riserva loro.

L’ultima “sorpresa”, che stavolta ha strappato parecchi sorrisi, l’hanno offerta i pannelli luminosi installati nelle stazioni. Tra le partenze per Porta San Paolo e Cristoforo Colombo sono spuntate quelle per Piazzale Flaminio e per Montebello: “Mi sono perso qualcosa?”, chiede un utente postando a sua volta la foto dei pannelli. E ancora: “La Metro Mare-Monti”, e “ci son voluti tre papi per fare la metro C e ora sbuca la fermata Flaminio sulla MetroMare in una sola notte? Questa linea non finisce mai di sorprendere”.

Un “pasticcio” digitale che gli utenti si sono ritrovati anche sul sito Infomobilità di Astral, per una ragione molto semplice : gli orari della Roma-Lido si sono mescolati a quelli della Roma Nord, e sia sui pannelli sia sul sito hanno finito per essere mostrati insieme, su entrambe le linee. Ormai avvezzi alle “originalità” della Roma Lido, però, i pendolari non hanno fatto una piega: davanti alle frequenze del trenino rimaste a 22 minuti nonostante la fine dell’orario estivo (a maggio avevano promesso frequenze a 15) e ai convogli stivati come carri bestiame, la confusione dei pannelli luminosi - e dei viaggiatori - è quasi scontata.