Lavori sulla Roma Lido, la linea chiude in anticipo. Convocato tavolo regionale

Sabato al mare salvo per i tantissimi romani che usano la Roma Lido per raggiungere Ostia: la programmata chiusura per lavori per la nuova stazione di Acilia Sud del 24 giugno è stata annullata, e Cotral ha annunciato che gli interventi verranno invece svolti la notte tra il 30 e il primo luglio, quando il servizio chiuderà in anticipo su tutta la linea, alle 20 invece che alle 21.

Cotral aveva già disposto la chiusura nella tratta tra Vitinia e Colombo lo scorso sabato 17 giugno, con conseguenze pesantissime: centinaia di persone si erano ritrovate sotto il sole cocente ad aspettare navette sostitutive insufficienti per rispondere alla richiesta di mezzi trasporto. Quella programmata per il 24, dunque, è stata annullata, e il servizio sabato mattina era regolare.

La notte tra il 30 giugno e il primo luglio invece, come detto, è prevista la chiusura anticipata del servizio su tutta la linea Roma-Lido di Ostia alle 20 anziché alle 21 (ultimo treno in partenza da entrambi i capolinea alle ore 20) e la riapertura la mattina successiva (sabato 1° luglio) alle ore 9. Il trasporto pubblico, ha detto Cotral, sarà comunque garantito attraverso bus sostitutivi.

Nel frattempo, la direzione regionale ha convocato un tavolo tecnico a cui parteciperanno tutti gli attori (Astral, Cotral, Atac e i due Municipi coinvolti) per limitare i disagi dovuti alla chiusura della linea, ed entro martedì 27 giugno 2023 sarà resa nota la programmazione dei servizi sostitutivi su gomma.

La nuova stazione di Acilia Sud dovrebbe aprire nella primavera del 2024. Il cantiere, insieme con quello per la ristrutturazione della fermata a Tor di Valle, sono stati assegnati nel 2013 e sono iniziati l'anno successivo. A partire dal 2017 però erano stati interrotti per un lungo periodo, riprendendo soltanto a settembre 2022, dopo il passaggio della gestione dell’ex concessa dal Comune alla Regione.