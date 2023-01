La Roma-Lido "salta" Castel Fusano: stazione chiusa per due mesi

Ennesima “tegola” in arrivo per i pendolari della Metromare, ex Roma-Lido: dal 21 gennaio e sino al 31 marzo 2023 la stazione di Castel Fusano resterà chiusa per lavori di ristrutturazione, una notizia diffusa pochi giorni prima della partenza dell’intervento, con un tempismo che ha fatto ulteriormente infuriare chi utilizza quotidianamente la linea e fa i conti con gli ormai noti e numerosi disservizi.

“Solo a 5 giorni dall’avvio lavori e solo dopo richieste dirette inoltrate dal Comitato Pendolari si è appreso ufficialmente dell’inizio delle opere più impattanti per la ristrutturazione della fermata di Lido di Castel Fusano della Roma Lido - spiegano il Comitato Pendolari Roma-Lido - La notizia ci sorprende, per tempistica comunicativa e per la lunghezza della chiusura al servizio passeggeri”. I comitati hanno ricordato l’incontro che si è tenuto con Astral lo scorso 8 settembre, in cui era stato assicurato che i lavori sarebbero partiti a ottobre per durare un anno e senza chiudere la stazione.

Gli interventi riguardando il ripristino del sottopassaggio pedonale, la ristrutturazione dell’impianto elettrico e la ristrutturazione dei bagno e dell’atrio, e per i pendolari la cantierizzazione andrebbe ripensata per tenere aperta la stazione: “Sono mesi che chiediamo ad Astral e ai suoi vertici di pensare, condividere prima gli impatti delle opere, pur necessarie e attese da troppo tempo sui territori, sui passeggeri e sulle attività interne o collegate alle fermate delle ferrovie che dovrebbe gestire - prosegue il comitato - Per esempio, non pare Astral abbia considerato l’impianto sportivo federale e il connesso centro di formazione tecnico-sportiva federale, che svolgono una intensa attività di competizioni e formazione agonistica, anche internazionale, con un fitto calendario d’eventi, afflusso di sportivi, tecnici e spettatori da tutta Italia, a cominciare proprio da sabato 21 gennaio, data d’inizio dei Campionati italiani di lotta”.

“La fruizione della fermata della Roma Lido di Castel Fusano è vitale - concludono i pendolari, che hanno chiesto un nuovo incontro ad Astral per confrontarsi sul tema - non solo per i residenti nelle zone di Castel Fusano, Borghetto Pescatori o per i docenti, studenti e personale del polo di Ostia del dipartimento della facoltà di ingegneria civile, informatica e tecnologie aeronautiche dell’Università Roma Tre, ma anche per permettere ad atleti, tecnici e corsisti di raggiungere il centro olimpico federale”.