Roma Lido chiusa, assalto alle navette bus: utenti ammassati e il distanziamento anti Covid è un'utopia

La Roma Lido è off limits da martedì sera quando, nel pomeriggio, è scoppiato un incendio a Tor Di Valle. Un rogo difficile da domare tanto che anche la mattina seguente vigili del fuoco e protezione civile si sono messi a lavoro dalle prime luci dell'alba.

Atac, per permettere i soccorsi, ha così chiuso la tratta tra Eur Magliana ed Acilia in entrambe le direzioni. Da e per Casal Bernocchi Atac consiglia di utilizzare i bus navetta ed eventualmente i mezzi della linea 013. Da e per la stazione Tor di Valle la metro B e il bus 777.

"I bus sostitutivi servono anche le stazioni Tor di Valle, Vitinia e Casal Bernocchi. Le fermate sono in via Ostiense nei pressi delle stazioni in comune con la linea bus nME", ha sottolineato l'azienda dei trasporti romana.

Ma i mezzi su gomma, secondo gli utenti, non sono sufficienti. Le foto di denuncia che da questa mattina vengono diffuse sui social, mostrano le persone ammassate sul bus e strette come sardine: una situazione grave soprattutto in un contesto di distanziamento sociale per la pandemia da coronavirus.

