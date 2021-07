Roma-Lido, linea nel caos. L'appello dei sindacati: "Si intervenga urgentemente"

La Roma Lido è nel caos. Ad oggi, su circa dodici treni disponibili, quattro sono fermi, in attesa che venga affidato l'appalto per la loro manutenzione, e altri non sono in grado di circolare durante le ore più calde: il risultato è che ci sono giornate in cui ne circolano pochissimi, addirittura due, mentre manca un servizio di comunicazione adeguato da parte di Atac.

Sulle banchine, come sui treni, i passeggeri in attesa del treno "sano" si assembrano e così anche il distanziamento in epoca del Covid è un ricordo. È l'allarme lanciato dai segretari responsabili del settore Tpl e Mobilità della Filt-Cgil Roma e Lazio, Fit-Cisl Lazio, UilTrasporti Lazio e Ugl Autoferrotranvieri, Daniele Fuligni, Roberto Ricci, Massimo Proietti e Lucio Valeri, in una nota in cui aggiungono che "in questo momento Atac sta semplicemente limitando il servizio e chiudendo alcune stazioni, invece di accelerare sulle attività di manutenzione dei treni, in modo tale da utilizzare la flotta al cento per cento almeno per la ripresa dell'anno scolastico a settembre".

"Vogliamo ricordare che la Roma-Lido non è più soltanto una 'linea del mare', ma è essenziale per il pendolarismo da luoghi popolosi quali Acilia, Ostia, Casalpalocco: si deve agire urgentemente per risolvere la situazione. - continuano i sindacalisti - Le informazioni riguardanti il servizio devono tempestivamente diventare efficaci, e riteniamo urgente che i bus turistici, già impiegati per il supporto al Tpl, ma scarsamente efficaci perché non adatti alla salita rapida dei passeggeri, siano invece utilizzati su strade a lunga percorrenza non soggette a un numero elevato di stop, quali la Cristoforo Colombo, e servano da supporto a chi deve percorrere la tratta Roma-Lido". "In ultimo – concludono i sindacalisti – riteniamo importante che, data la situazione, si provveda a impiegare dei contingentatori che aiutino nella gestione dei flussi".

Nel frattempo anche oggi è stata una giornata difficile, come sottolinea il Comitato dei Pendolari nell'ormai consueto bollettino giornaliero: "C'è carenza di materiale rotabile con 4 treni disponibili rispetto agli 8 minimi necessari. L'orario ufficiale estivo, predisposto da Atac dal 5 luglio scorso, non viene assicurato e non vengono rispettate le frequenze a 15 minuti. I treni girano a 20-30 minuti. Sono inoltre previste ulteriori rimodulazioni delle partenze e rallentamenti in linea per tutto il giorno con riduzione dei treni disponibili nelle ore più calde".