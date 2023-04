Disastro Roma Lido: Cotral annuncia treni ogni 15 minuti, ma Google la cancella da Maps

“Dal 2 maggio ci sarà un treno ogni 15 minuti, dal lunedì al sabato, da inizio a fine servizio”: la promessa arriva da Cotral all’indomani dal guasto che ha bloccato la Roma Lido nell’ora di punta mattutina, scatenando il caos e la rabbia dei pendolari.

L’annuncio è comparso, conciso, sul sito di Cotral il 29 aprile, con l’avviso che gli orari “saranno organizzati in questo modo: 5:30 - 5:45 - 6:00 - 6:15 etc. 14:30 - 14:45 - 15:00 - 15:15 etc”. L’azienda sembra quindi essere andata incontro alle richieste del comitato pendolari della Roma-Lido, i cui rappresentanti, il 28 aprile, avevano partecipato a un incontro con i vertici tecnici di Cotral.

“Si inizia dai primi giorni di maggio, forse fin da lunedì 2, con 6 treni CAF300, tutti insieme sui binari, ma con cadenza regolare a 15 minuti, senza più 'sottilette' e senza treni 'straordinari', troppo imprevedibili”, avevano fatto sapere dal comitato il giorno prima che sull’ex concessa si scatenasse l’inferno: un guasto alla linea aera che ha mozzato la linea, attiva solamente tra Ostia e Acilia dalle 6 del mattino fino alle 12:20. Risultato: treni soppressi, navette prese d'assalto e utenti infuriati con Coltra, subentrata ad Atac nella gestione della linea, e con la stessa agenzia dei trasporti di Roma che - a detta dei presenti - avrebbe mandato pochi bus sostitutivi. L’ennesima tegola su un servizio considerato tra i peggiori d’Italia, che sotto la gestione regionale sembra registrare ancora più problemi rispetto al passato.

La Roma Lido scompare da Google Maps

Proprio alla luce dei guasti, la Roma-Lido è di fatto “scomparsa” da Google Maps. Il servizio ha infatti cancellato gli orari della ferrovia, suggerendo di prendere invece l'autobus: un segnale, per i pendolari, che la nuova "Metromare" non viene ritenuta abbastanza affidabile dal colosso di Mountain View.

Se, per esempio, si chiede a Maps di calcolare il tragitto per raggiungere Lido di Ostia da Piramide, il servizio suggerisce infatti di prendere la metro B sino Eur Fermi, di scendere e arrivare a piedi alla fermata della linea 070 e da lì salire sul bus diretto alla stazione Cristoforo Colombo, per un totale di circa un’ora e venti di tragitto. Impostando, invece, il percorso per raggiungere Lido Nord da Basilica San Paolo, Maps suggerisce di prendere la metro B, scendere ad EUR Magliana e da lì prendere il bus diretto all’aeroporto Fiumicino.

“Questa amministrazione è riuscita in una impresa storica: disincentivare la villeggiatura sul mare di Roma - è stato l’attacco del consigliere capitolino del M5s, Paolo Ferrara - Perché, se già un turista ha una mezza idea di farsi una passeggiata sul litorale, ci pensa due volte prima di avventurarsi nell'impresa, ora anche Google Maps gli dà conferma dei timori”.