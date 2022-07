Roma-Lido, dal 14 luglio stop alle corse nelle ore serali: partono i lavori per il rinnovo della tratta

Dal 14 luglio partono i lavori per la Roma - Lido, la "nuova" Metromare passata sotto la gestione di Cotral. I lavori per il rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria riguardano la tratta Ostia Antica - Cristoforo Colombo, in entrambe le direzioni. Il cantiere sarà attivo dal lunedì al venerdì in orario serale e notturno. Sabato e domenica il servizio sarà regolare.

Più in dettaglio, gli ultimi treni utili a percorrere l’intera linea saranno: Cristoforo Colombo > Porta San Paolo alle 20:03; Porta San Paolo > Cristoforo Colombo alle 19:18.

Durante l'orario dei lavori, il servizio treno sarà sostituito da bus di un operatore privato, per conto di Cotral. I bus sostitutivi avranno una frequenza di 15 minuti, con fermate in corrispondenza delle stazioni ferroviarie di Acilia > Ostia Antica > Lido Nord > Lido Centro > Stella Polare > Castel Fusano > Cristoforo Colombo (e viceversa). Nessuna modifica, anche durante le ore di cantiere, per i treni che viaggiano tra Porta San Paolo e Acilia e viceversa.

Ecco il dettaglio delle fermate bus: