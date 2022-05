Giovedì sera c'è Roma-Leicester, in 60mila per la finale: come arrivare all'Olimpico

Grande attesa per Roma-Leicester, semifinale di ritorno della Conference League. Giovedì all'Olimpico ci saranno 60mila tifosi che saranno allo stadio per spingere i giallorossi in finale. Tanta l'attesa con le forze dell'ordine che invitano gli appassionati a raggiungere lo stadio in anticipo e, possibilimente, anche con mezzi alternativi. Questo, al momento, il piano mobilità.

Limitazioni alla sosta sulle strade attorno allo stadio

In via Cavour (ambo i lati), tratto compreso tra Largo Corrado Ricci e via degli Annibaldi sarà vietato parcheggiare. Possibili chiusure al traffico, e divieti di sosta, anche nell'area di Villa Borghese (piazzale delle Canestre, viale Washington, viale Fiorello La Guardia, via del Galoppatoio).

Dalle 17, possibili chiusure al traffico in lungotevere Maresciallo Diaz (nel tratto compreso tra via Antonino di San Giuliano e piazza Lauro De Bosis); ponte Duca d?Aosta; lungotevere Maresciallo Cadorna (tutta); piazzale Maresciallo Giardino. Dal provvedimento sono esclusi veicoli di soccorso pubblico; veicoli di pronto intervento; mezzi del trasporto pubblico compresi taxi ed NCC; veicoli dei residenti; bus e veicoli utilizzati dagli Steward; veicoli dotati di pass e autorizzati; ciclomotori, motoveicoli a due o tre ruote e biciclette.

Come arrivare all'Olimpico con i mezzi

L'area del Foro Italico è servita dal tram 2 (che viaggia tra piazzale Flaminio/stazione Flaminio metro A e piazza Mancini) e da 14 linee di bus in arrivo da diversi quadranti cittadini: 23, 31, 32, 69, 70, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910 e 911. Di notte, la zona è raggiunta dalle linee n200 e n201. Nella zona di viale Tiziano/viale De Coubertin/Villaggio Olimpico è servita dalle linee n3D e n3S. Qui la mappa della rete notturna.

Questi stessi collegamenti sono utilizzabili per raggiungere il Foro Italico in occasione degli internazionali di tennis, in programma in città sino al 15 maggio.

Per quanto riguarda le metropolitane, le ultime corse sono previste alle 23,30. Sulla linea B, tra Castro Pretorio e Laurentina, dalle 21 ci sono i bus (linea MB) al posto dei treni. Concluso il servizio metro, sugli stessi percorsi ci sono le linee di bus notturne nMA (per la metro A), nMB (per la B), nMB1 (per la B1) e nMC (per la metro C).

Dal quadrante sud

La 23 da Marconi raggiunge piazzale Clodio passando per via Ostiense, via Marmorata, il lungotevere e Prati. La 31, da Laurentina (capolinea metro B) arriva a piazzale Clodio passando per l'Eur, viale Isacco Newton e i Colli Portuensi, via Leone XIII, via Anastasio II e via Cipro. La 280, dalla stazione Ostiense (Piramide metro B) arriva a piazza Mancini, percorrendo via Marmorata e il lungotevere e passando per Prati. La 628, da via Cesare Baronio all'Appio Latino, raggiunge l'area dell'Olimpico percorrendo tra le altre via Macedonia, via Satrico, via Pannonia e poi il Centro e Prati.

Dal quadrante nord

La 32, dalla stazione Saxa Rubra della ferrovia Roma-Nord passa su viale di Tor di Quinto, via Flaminia, il lungotevere Diaz/Ponte Milvio. Partendo dal capolinea di piazza Risorgimento (stazione Ottaviano metro A), arriva nella zona del Foro Italico passando per viale Angelico e il lungotevere Cadorna. La 69, da Talenti (largo Pugliese) arriva a piazzale Clodio percorrendo viale Jonio (metro B1), via dei Prati Fiscali, la Tangenziale e viale di Tor di Quinto. La 200, viaggia dalla stazione Prima Porta della ferrovia Roma-Nord a piazza Mancini, percorrendo la Flaminia, corso Francia e Tor di Quinto.

La 201, parte dall'Olgiata, passa per la Cassia (incrociando, a La Storta, la ferrovia Roma-Cesano-Viterbo) e corso Francia e arriva a piazza Mancini. La 226 da Grottarossa arriva a piazza Mancini percorrendo la Cassia, Vigna Stelluti, Corso Francia e Tor di Quinto. La 301 parte da Grottarossa, transita sulla Cassia e per la Farnesina e arriva a Ponte Milvio. Dal capolinea di viale Giulio Cesare (fermata Lepanto metro A) raggiunge Ponte Milvio passando per via Ferrari, via Oslavia e il lungotevere Cadorna.

La 446 arriva a piazza Mancini partendo dalla circonvallazione Cornelia (metro A) e passando per via della Pineta Sacchetti, via Trionfale, via Cortina D'Ampezzo, la Cassia e la Farnesina. La 911 arriva a piazza Mancini partendo dal San Filippo Neri e percorrendo tra le altre la Trionfale, via Igea, via della Camilluccia e via degli Orti della Farnesina.

Dal centro

La 70 parte dalla stazione Termini (via Giolitti), passa per il Centro e Prati e arriva a piazzale Clodio. La 910 sempre da Termini arriva a piazza Mancini passando per i Parioli e la zona dell'Auditorium.