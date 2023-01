Roma e Lazio insieme: un fumetto per la Giornata della Memoria

In occasione della Giornata della Memoria 2023 la Roma e Lazio si uniscono per portare avanti il “Progetto 16 ottobre” intrapreso nel 2022 per contrastare l’antisemitismo.

Venerdì 27 gennaio i rappresentanti del Club, insieme alla Fondazione SS Lazio 1900 e alla Comunità Ebraica sono andati al liceo Bertrand Russel (via Tuscolana 205) e hanno presentato agli studenti storie di atleti, tecnici e dirigenti di entrambe le società che hanno subito sulla propria pelle le Leggi Razziali. Non solo storie, ma agli studenti è stato distruibito il fumetto “16 ottobre” patrocinato dalla Regione Lazio che racconta oltre alle vicende delle vittime delle deportazioni anche gli atti di eroismo di chi si oppose a quelle leggi. Il fumetto è disponibile anche online sulle piattaforme ufficiali di AS Roma e Fondazione S.S. Lazio 1900.

Altri appuntamenti sono previsti nel corso dell’anno con scuole medie e superiori di Roma fino al 16 ottobre 2023, data dell’ottantesimo anniversario dell’inizio della deportazione degli ebrei romani. Per quella data verrà organizzata una visita nei luoghi della memoria con una rappresentanza degli studenti delle scuole coinvolte.

Gabriella Bascelli Presidente della Fondazione S.S. Lazio ha spiegato che l’obiettivo del progetto è quello di non far dimenticare ai giovani quelle brutte pagine di storia del Novecento e fargli scegliere invece "i valori dell’onore, del rispetto e della fratellanza o quelli della vigliaccheria e dell’inumanità”. Sulla stessa scia anche Ruben della Rocca, vicepresidente della Comunità Ebraica di Roma sottolinea che un altro obiettivo è quello di indicare ai giovani la via giusta per infrangere il mito del tifo violento che purtroppo rischia di prendere il sopravvento.

Non diffilcili da immaginare sono gli episiodi di violenza e antisemitismo che poco hanno a che vedere con lo sport e che sono saliti alla ribalta nelle ultime settimana, e che hanno coinvolto le tifoserie dei club capitolini ultimi in ordine di tempo gli adesivi con Hitler e la divisa della Roma.