Domenica c'è il derby Roma-Lazio, come arrivare all'Olimpico senza macchina

Domenica 20 marzo, c'è il derby Roma Lazio. Dei 14mila biglietti messi a disposizione per i tifosi biancocelesti, 11.600 sono già stati venduti. I giallorossi, che per questa gara di ritorno giocheranno in casa, hanno già esaurito la curva sud, mentre restano pochi biglietti negli altri settori. Insomma, la sfida è sentita anche perché Roma e Lazio, sperano ancora in un posto in Champions League.

Vista la grande affluenza, in molti potrebbero scegliere di andare allo stadio con i mezzi pubblici. Ma come? L'area del Foro Italico è servita dal tram 2 (che viaggia tra piazzale Flaminio/stazione Flaminio metro A e piazza Mancini) e da 14 linee di bus in arrivo da diversi quadranti cittadini: 23, 31, 32, 69, 70, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910 e 911.

Come arrivare all'Olimpico dal quadrante sud

La 23 da Marconi raggiunge piazzale Clodio passando per via Ostiense, via Marmorata, il lungotevere e Prati. La 31, da Laurentina (capolinea metro B) arriva a piazzale Clodio passando per l'Eur, viale Isacco Newton e i Colli Portuensi, via Leone XIII, via Anastasio II e via Cipro.

La 280, dalla stazione Ostiense (Piramide metro B) arriva a piazza Mancini, percorrendo via Marmorata e il lungotevere e passando per Prati. La 628, da via Cesare Baronio all'Appio Latino, raggiunge l'area dell'Olimpico percorrendo tra le altre via Macedonia, via Satrico, via Pannonia e poi il Centro e Prati.

Come arrivare all'Olimpico dal quadrante nord

La 32, dalla stazione Saxa Rubra della ferrovia Roma-Nord passa su viale di Tor di Quinto, via Flaminia, il lungotevere Diaz/Ponte Milvio. Partendo dal capolinea di piazza Risorgimento (stazione Ottaviano metro A), arriva nella zona del Foro Italico passando per viale Angelico e il lungotevere Cadorna.

La 69, da Talenti (largo Pugliese) arriva a piazzale Clodio percorrendo viale Jonio (metro B1), via dei Prati Fiscali, la Tangenziale e viale di Tor di Quinto.

La 200, viaggia dalla stazione Prima Porta della ferrovia Roma-Nord a piazza Mancini, percorrendo la Flaminia, corso Francia e Tor di Quinto. La 201, parte dall'Olgiata, passa per la Cassia (incrociando, a La Storta, la ferrovia Roma-Cesano-Viterbo) e corso Francia e arriva a piazza Mancini. La 226 da Grottarossa arriva a piazza Mancini percorrendo la Cassia, Vigna Stelluti, Corso Francia e Tor di Quinto.

La 301 parte da Grottarossa, transita sulla Cassia e per la Farnesina e arriva a Ponte Milvio. Dal capolinea di viale Giulio Cesare (fermata Lepanto metro A) raggiunge Ponte Milvio passando per via Ferrari, via Oslavia e il lungotevere Cadorna. La 446 arriva a piazza Mancini partendo dalla circonvallazione Cornelia (metro A) e passando per via della Pineta Sacchetti, via Trionfale, via Cortina D'Ampezzo, la Cassia e la Farnesina. La 911 arriva a piazza Mancini partendo dal San Filippo Neri e percorrendo tra le altre la Trionfale, via Igea, via della Camilluccia e via degli Orti della Farnesina.

Come arrivare all'Olimpico dal centro

La 70 parte dalla stazione Termini (via Giolitti), passa per il Centro e Prati e arriva a piazzale Clodio. La 910 sempre da Termini arriva a piazza Mancini passando per i Parioli e la zona dell'Auditorium.