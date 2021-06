A Roma e nel Lazio arriva la campagna Tik Tok di valorizzazione del territorio

La campagna TikTok #tiraccontolitalia arriva nel Lazio terra della Città Eterna, di patrimoni UNESCO, di cinema, di storia e cultura millenaria e cibi e pietanze rappresentative dell'Italia in tutto il mondo

Il Lazio è la nona tappa della campagna Tik Tok che si pone l’obiettivo di valorizzare le tante realtà e culture locali dell'Italia La community racconterà aneddoti, storie, luoghi del cuore, modi di dire e tradizioni culinarie attraverso gli hashtag #tiraccontolitalia, #TikTokLazio.

La campagna "Ti Racconto l'Italia" mette al centro, la creatività dei Creator e la varietà dei loro contenuti raccontati con un nuovo linguaggio comunicativo fatto di video brevi, da 15 a 60 secondi distintivi di TikTok.

Roma ed il Lazio

Diletta Secco, una dei 4 ambassador del progetto ha portato alla scoperta di alcuni dei luoghi più belli e affascinanti della Capitale: la Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, Parco Vittorio Emanuele, il Colosseo, i Fori Romani, la Fontana di Trevi, il Pantheon e Piazza Navona, per finire con un immancabile giro serale in zona Trastevere.

Ma non si parla solo di Roma. Infatti è tutta la regione a stupire con la sua magnificenza, frutto di una storia millenaria che l'ha vista come punto di riferimento per il mondo del tempo passato e sede di alcune delle più importanti istituzioni. L'incanto e il fascino di questi luoghi vive nei video della community: il Teatro di Marcello a Roma, la statua parlante di Pasquino e la sua storia risalente al III secolo a.C., il laghetto di San Benedetto a Subiaco, il borgo medioevale di Sermoneta, il giardino di Ninfa - definito come il più bel giardino dal mondo dal New York Times.

Non solo arte ma anche uon cibo e infatti, non possono mancare consigli per assaporare piatti tipici o rivisitati come il risotto alla carbonara o un croccante trancio di pizza da passeggio secondo la ricetta del 1970 in uno dei più iconici forni della Capitale.

Bellezze insolite vengono raccontate anche durante TikTok LIVE (le dirette streaming della piattaforma) come ha scelto di fare Emilio Fabio Torsello che ha portato la community collegata in diretta sul suo profilo TikTok (@LaSettaDeiPoetiEstinti) tra i corridoi di Galleria Colonna per una visita esclusiva e speciale.

Lo sport nel Lazio

La regione è anche la casa due squadre delle squadre di serie A, la Lazio e la AS Roma (@asroma), che su TikTok condivide retroscena, contenuti esclusivi ed esultanze, richiamando tifosi e appassionati desiderosi di seguire la propria squadra del cuore.

E, in occasione di UEFA EURO2020, per portare l'atmosfera della piattaforma - ormai casa del calcio - anche al di fuori, TikTok (partner ufficiale di UEFA EURO2020) ospita un inconsueto ed emozionante torneo di calcio gabbia presso la FanZone di Piazza del Popolo in sei giornate. Inoltre, per tutta la durata della FanZone, dall’11 giugno a l’11 luglio 2021, la domination a bordo campo , nel cuore della Piazza, sarà dedicata a TikTok. La finalissima del torneo della FanZone è prevista nella medesima data di chiusura, l'11 luglio.

La playlist

#Tiraccontolitalia ha la sua colonna sonora: per ispirare le creazioni di video è disponibile in app la Playlist Ti Racconto l'Italia a cui si aggiunge la playlist dedicata #TikTokLazio. Una raccolta di alcune delle melodie più celebri, impossibile non conoscerle o cantarle: come "Grazie Roma" di Antonello Venditti, "Roma nun fa la stupida stasera" e "Arrivederci Roma" di Lando Fiorini. Ma anche un classico come "Vacanze Romane" e la più recente "Ostia Lidio" di J-AX. Intramontabili successi che scatenano la voglia di partire alla scoperta della regione.

Il concorso

Per continuare a promuovere e valorizzare il talento narrativo, la campagna sarà accompagnata dal concorso "Ti Racconto l'Italia", promosso da TikTok in collaborazione con Nikon. Gli utenti che utilizzeranno l'hashtag ufficiale #tiraccontolitalia e il relativo hashtag regionale (#TikTok + regione), potranno vincere un Nikon Z50 Video Vlogger Kit. Una giuria d'eccezione composta da TikTok, il produttore discografico Gabry Ponte e un rappresentante di Nikon, decreterà il vincitore mensile .