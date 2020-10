Roma, lunedì sarà conferita la laurea honoris causa alla senatrice Liliana Segre

Il 26 ottobre, anniversario della fondazione dell'Università Lumsa, si svolgerà a Roma la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico 2020-2021, un appuntamento tradizionale della comunità accademica che darà ufficialmente il via all'81esimo anno di attività.

Nell'occasione sarà conferita la laurea magistrale honoris causa in Relazioni internazionali alla senatrice Liliana Segre per i suoi meriti culturali e per l'impegno profuso nella testimonianza e nella difesa dei diritti umani. La cerimonia si aprirà con i saluti istituzionali del presidente del CdA dell'Università Lumsa, il cardinale Giovanni Lajolo, e proseguirà con la relazione sulle attività svolte dall'ateneo nell'anno accademico appena concluso, a cura del rettore Francesco Bonini.

"L'opera compiuta dalla Senatrice Liliana Segre, che fonda l'odierno conferimento della laurea honoris causa in Reazioni internazionali – spiega la Prof.ssa Monica Lugato, ordinario di Diritto internazionale all'Università LUMSA incaricata di predisporre la Laudatio –, si sostanzia nell’impegno civile profuso nella testimonianza sui e per i diritti umani, in tre decenni di incontri, conferenze, iniziative civili sul genocidio degli ebrei, con studenti, docenti e pubblico in genere; nel contributo ad alcuni volumi di memorialistica che ricostruiscono l'esperienza di deportata ad Auschwitz; da ultimo, nel suo lavoro come senatrice a vita, in una veste istituzionale nella quale Ella prosegue con coerenza il medesimo impegno: con le interrogazioni di cui si è fatta promotrice; con le iniziative assunte, come la proposta di istituzione della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza e come l’appello per la reintroduzione della traccia di storia nell’esame di maturità; con i discorsi che ha pronunciato, nei quali professa “la fedeltà ai principi ed ai programmi avanzatissimi” della Costituzione repubblicana, e richiama al dovere di assicurarne la piena attuazione".