Inquinamento alle stelle, con questi dati la nuova ztl fascia verde sarà inevitabile

La nuova Ztl fascia verde sembra quasi inevitabile. Del resto, se i dati sulla qualità dell’aria di Roma continueranno ad essere questi allora per la politica sarà difficile, se non impossibile, trovare soluzioni alternative. Queste, infatti, servono non tanto per preservare la salute di noi cittadini (importante, per carità) ma soprattutto per smetterla di pagare le multe all’Europa.

Il rinvio della nuova Ztl

Tantissimi romani hanno tirato un sospiro di sollievo quando è stato ufficializzato il rinvio della Ztl Fascia verde. Dopo mesi di tira e molla con la Regione Lazio, si è deciso di concedere altri 12 mesi ai veicoli diesel euro 4 e benzina euro 3. Una proroga che il governatore del Lazio Francesco Rocca ha voluto perché i dati sulla qualità dell’aria del 2018, quelli sui quali è stato poi improntato il nuovo piano della Ztl, sono migliorati nel corso degli anni. “I dati – aveva detto Rocca - nel frattempo sono cambiati, come certificano i dati dell’Arpa, secondo cui i livelli di inquinamento da Pm10 e da NOx sono sotto i limiti in dieci centraline su tredici”.

I dati nel 2018

Ma cosa diceva Arpa per quanto riguarda i dati del 2018? Per l’agglomerato di Roma emergeva una criticità “per l’accumulo della concentrazione di NO2 nel territorio comunale”, ovvero il biossido di azoto causato da veicoli a motore e impianti di riscaldamento. “Le concentrazioni medie annuali di NO2 sono sopra il valore limite previsto in circa un terzo delle stazioni dell’agglomerato, tutte all’interno del grande raccordo anulare” scriveva ancora Arpa.

La centralina della stazione Tiburtina aveva superato i valori massimi di PM10 22 volte sui 35 l’anno consentiti mentre per l’O3, ovvero l’ozono, si registrava “un numero di superamenti del valore limite di 120 µg/m3 più elevato del massimo di superamenti consentiti, 25 volte l’anno”. Nel 2021 le cose, ad esempio, sono migliorate anche se “nell’agglomerato di Roma – scriveva Arpa - l’inosservanza dei limiti imposti dalla norma ha riguardato il PM10 e NO2”.

L’aria di Roma oggi

Giovedì 21 dicembre gli attivisti di Legambiente si sono ritrovati davanti la sede della Regione Lazio per protestare contro le “polvere sottili fuori controllo a Roma ” e nel resto della Regione. C’è stata una progressione dell’inquinamento tra il 18 ed il 20 dicembre che è stata piuttosto significativa. In tre giorni il numero di centraline con valori di PM10 sopra i limiti di legge sono infatti passate da una a undici. Se si considera che sono tredici le postazioni di rilevamento dell’Arpa in città, il dato fa riflettere. Una situazione che ha costretto il Comune di Roma a fermare il traffico per le giornate del 22 e 23 dicembre, scatenando l’ira dei romani.

La Ztl Fascia verde è inevitabile?

Cosa fare, quindi, per migliorare la qualità dell’aria? Esistono provvedimenti alternativi alla limitazione del traffico veicolare? Domande alle quali dovranno rispondere in primis la Regione Lazio e poi il Campidoglio. Come anticipato, la Pisana aveva chiesto, in passato, un aiuto del Governo per fronteggiare le sanzioni europee per le procedure di infrazioni visto che, dal 2008, l’Italia ha superato in maniera sistematica e continuata, i valori limite giornalieri e annuali applicabili alle concentrazioni di particelle PM10. Tra queste zone c’è, ovviamente il Lazio. I parametri europei vanno quindi rispettati ad ogni costo e, all’orizzonte, non si vedono misure alternative ad una riduzione dell’utilizzo del mezzo privato.

Coperta corta

Probabilmente, la prospettiva di regole più rigide per la circolazione delle automobili sarebbe vissuta con maggiore serenità dalla popolazione se ci fosse un sistema di trasporto pubblico adeguato. Si attende ormai il Giubileo 2025 per vedere un tpl romano potenziato e più efficiente. Nel frattempo, però, bisogna pensare al presente. I disastri della Metromare e della Roma Nord non fanno quasi più notizia. La metro B e B1 viaggiano con tempistiche degne dei treni regionali. Gli autobus sono strozzati tra cantieri e traffico fuori controllo. Ai romani, così come a tutti quei cittadini che vengono a Roma per lavorare e studiare, occorre dare una seria alternativa per raggiungere la città e muoversi all’interno di essa. Perchè se veramente la nuova Ztl Fascia, il congestion Charge e altri provvedimenti saranno inevitabili, la politica avrà il dovere di offrire soluzioni immediate, senza dover aspettare l'apertura della Porta Santa.