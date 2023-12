Incendio a Malagrotta, Gualtieri ferma le attività all'aperto a Roma ovest

Nessuno sport all’aperto e finestre chiuse in caso di cattivi odori, nella speranza che la situazione non peggiori. È quanto disposto dall’ordinanza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per far fronte all’emergenza causata dall’incendio che si è verificato ieri, domenica 24 dicembre, all’impianto tmb di Malagrotta, nella zona ovest della Capitale.

I divieti

Nella giornata di ieri, alle ore 20:00, è stato attivato il Coc, il centro operativo comunale per la gestione delle emergenze. In quel contesto, il primo cittadino ha deciso di emanare un’ordinanza per mettere al sicuro la popolazione. Un provvedimento che riguarda tutta la zona che rientra in un raggio di 6 chilometri dal luogo dell’incendio e che durerà per almeno 48 ore.

Gualtieri ha stabilito il divieto di attività sportive all'aperto e di “raccolta e consumo” di prodotti alimentari di origine vegetale prodotti nell’area individuata. Non si potranno svolgere attività di “pascolo e razzolamento” degli animali da cortile. Nell’ordinanza si raccomanda, poi, di limitare le attività all'aperto, con particolare riguardo “a quelle di natura ludico ricreative”. Infine, nel caso di “fumi persistenti e maleodoranti” è stato raccomandando di chiudere le finestre.

Restano attivi il Numero Unico Emergenze 112 o la Sala Operativa h24 della Protezione Civile di Roma Capitale al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200.

Analisi dell'aria

Dopo l'incendio, Apra Lazio ha avviato una campagna di monitoraggio dell'aria, dati che verranno poi comunicati all'Asl Rm 3, l'azienda sanitaria competetente sul territorio interessato. Futuri provvedimenti verranno presi proprio sulla base dei risultati che emergeranno dagli studi. Nelle prossime ore verrò preparato il "modello di ricaduta degli inquinanti aerodispersi" che restituirà una situazione più chiara sull'aria che stanno respirando i romani che vivono in zona.

L’incendio

Il rogo si è sviluppato verso le 15 di ieri. Decine le squadre di soccorritori intervenute in via di Malagrotta 257. Sul posto oltre 40 vigili del fuoco con 13 automezzi, autobotti, autoscala, il carro schiuma e il carro autoprotettori. Dopo il fatto, l’assessora ai rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi, appreso dell'incendio, si è recata a Malagrotta. Con lei anche il direttore generale di Ama, Alessandro Filippi e i presidenti di municipio Gianluca Lanzi (XI) ed Elio Tomassetti (XII).