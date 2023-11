Roma chiede l'aiuto di Astral per non perdere i fondi del Grab

I lavori li farà Astral ed entro giugno 2024 dovrà essere pronto almeno il 20% dell’opera. È questa la novità più importante emersa durante l’ultima seduta della III commissione mobilità di Roma Capitale riguardante il Grab, il grande raccordo anulare delle bici . A spiegare le novità c’erano rappresentanti del dipartimento Roma servizi per la mobilità e Roma Servizi. In questi giorni, hanno detto i dirigenti, si sta completando il progetto definitivo di un’opera pensata nel 2016.

Progetto definitivo

Il dipartimento Roma servizi per la mobilità ha spiegato come, in questi giorni, si stia completando il progetto definitivo. Un compito non facile visto che bisogna risolvere ancora alcune criticità, come i passaggi all’interno del centro storico o quelli che dovrebbero passare vicino i grandi cantieri aperti per il Giubileo 2025. C’è comunque fiducia che si possa chiudere questo capitolo nel giro di dieci giorni per poi passare, effettivamente, alla realizzazione di un’opera da 17 milioni di euro, finanziata con fondi Pnrr e giubilari, e che regalerà a Roma 50 chilometri di piste ciclabili.

Affidamento ad Astral

I tempi stringono. Per avere i soldi del Pnrr, occorre affidare la realizzazione dell’opera entro dicembre 2023 e, entro giugno del prossimo anno, dovrà essere completato almeno il 20% del percorso. Per questo è stata presa una decisione che, come ha spiegato lo stesso dipartimento, rappresenta già un “piano B”: affidare tutti i lavori ad Astral, la partecipata della Regione Lazio, all’interno di due accordi quadro. Ovviamente, bisogna ancora mettere nero su bianco ma le interlocuzioni con la Pisana e l’azienda sono in corso da tempo e, a meno di incredibili colpi di scena, sarà proprio Astral a realizzare il grande raccordo delle ciclabili.

La situazione attuale, quindi, vede 'Roma servizi' che, nel giro di massimo dieci giorni, verificherà il progetto definitivo per dare modo al dipartimento mobilità di poter procedere con gli atti successivi che prevedono una delibera di Giunta e, a seguire, la firma del protocollo con Regione Lazio e Astral.

I tempi stringono

Astral dovrà salvare, letteralmente, il progetto. In particolare, “spaventa” la data del 30 giugno 2024 quando dovrà essere pronto il 20% dell’opera. Per questo, Roma Capitale sta già lavorando con Astral per capire le implicazioni tecniche e, soprattutto, su quali lotti puntare. Il progetto, infatti, è diviso in sei parti. Nelle prossime settimane si studieranno quali sono gli interventi più facilmente realizzabili per non perdere, il prossimo anno, i finanziamenti del Pnrr. Ad oggi, però, ancora non si sa quali saranno i lotti che avranno la precedenza e quelli che, invece, verranno lasciati per ultimi. Che i tempi siano stretti lo conferma una dichiarazione del dipartimento mobilità: “Faremo in modo che l’opera sia visibile e presentabile per il Giubileo”. Il Grab, infatti, dovrebbe essere terminato entro la fine del 2024 ma, almeno dopo quest’ultima commissione, appare difficile pensare che si possa effettivamente tagliare questo traguardo.