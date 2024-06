Finalmente il Grab. Lavori al via a luglio. Si parte dal Colosseo

Si comincerà dal Colosseo, per la precisione da via di San Gregorio. Nella prima settimana di luglio scatteranno i lavori per la realizzazione del Grab, il Grande raccordo anulare delle biciclette di Roma. L’obiettivo finale, nonostante i ritardi, è di completare il progetto entro il 30 giugno 2026.

Via ai lavori del Grab

I lavori, curati da Astral, prenderanno il via dall’Anfiteatro Flavio e toccheranno, nel corso dei mesi, tutta la città. Il Grab, opera da 16 milioni di euro con finanziamenti misti Pnrr e giubilari, passerà per il Quadraro, via dei Fori Imperiali, ville storiche, costeggerà il Tevere e l’Aniene “abbracciando”, di fatto, tutta la Capitale con 44 chilometri di piste ciclabili. Non c’è ancora una data precisa ma, da quanto apprende RomaToday, i cantieri saranno aperti nella prima settimana di luglio. Da lì in poi sarà una corsa contro il tempo. L’obiettivo è quello di regalare ai ciclisti, per il Giubileo, il maggior numero di chilometri di ciclabile possibili.

Per rispettare i paletti del Pnrr, l’opera dovrà essere conclusa a fine giugno 2026. Tra tutte le ciclovie previste in Italia, il Grab è tra le meno estese, seconda solo alla Ciclovia del Garda (18 km). L’infrastruttura di Roma avrà un costo di 318.181 euro al chilometro, valore nella media rispetto alle altre ciclovie.

Ritardi

L’aggiudicazione dei lavori, secondo il decreto ministeriale numero 4 del 2022, sarebbe dovuta avvenire entro la fine del 2023. Non solo. Entro il 30 giugno del 2024 doveva essere realizzato già il 20% dell’intervento complessivo. Questo, come sottolinea una recente delibera della Corte dei Conti, non è avvenuto. Il progetto, come altri inseriti nei provvedimenti per le nuove ciclovie turistiche, è in ritardo. Però, sottolinea ancora la Corte, i fondi del Grab, già tutti stanziati, non sono a rischio. Tra l’altro, il progetto romano è “sopravvissuto” anche alla scure dei tagli che ha riguardati i progetti per il Mezzogiorno, con le risorse del Pnrr passate dal 50 al 39,6%.

Da quanto apprende RomaToday, dal Campidoglio filtra ottimismo sul fatto che il decreto verrà riformulato, anche sulla scorta delle altre proproghe adottate nel corso degli ultimi anni. Sono in corso interlocuzioni tra il dipartimento mobilità di Roma, l’assessorato e il ministero dei Trasporti per superare quel provvedimento che, altrimenti, metterebbe a rischio l’intero progetto. Del resto, sempre la Corte dei Conti spiega, nella sua delibera, come il vero problema del Grab, così come di altri, sia stato l’insufficiente coordinamento fra le pubbliche amministrazioni interessate. Questo, si spiega in una nota, “è stato elemento di particolare problematicità sul versante realizzativo, anche in considerazione delle tempistiche dell’intervento Pnrr sul “Rafforzamento della mobilità ciclistica”, tuttora in corso”. Del resto, Roma aveva aggiudicato i lavori entro la fine del 2023 ad Astral ma alla Corte dei Conti, questo, non risultava. Evidentemente è saltato un passaggio di comunicazione tra Enti, ulteriore segnale di quanto sia difficile per le pubbliche amministrazioni coordinarsi e dialogare tra di loro.