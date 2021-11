VIDEO | Roma Drone Conference, il futuro dei droni tra sostenibilità e tecnologia

All’Università Europea di Roma la settima edizione della Roma Drone Conference che, dopo lo stop forzato dello scorso anno causato dalla pandemia, torna in presenza. Al centro del dibattito il futuro dell’aviazione attraverso le analisi di mercato e delle opportunità legate all’impiego dei droni.

Numerose le organizzazioni presenti, da Enac ed Enav ad Aopa e D-Flight, passando attraverso gli interventi del corpo docente dell’Università Europea di Roma. È il caso del professor Gianluca Casagrande, coordinatore del corso di laurea in turismo e valorizzazione del territorio e direttore scientifico del laboratorio Greal, che ha proposto una riflessione sul futuro dei piccoli droni e degli strumenti di uso quotidiano al servizio dell’osservazione del territorio nelle diverse applicazioni scientifiche.

“I droni sono uno strumento sempre più importante sia per la produzione di contenuti artistici che per le attività più tecniche - commenta il professor Casagrande -. Il turismo, al giorno d’oggi, ha bisogno di entrambe”.

Ma, guardando al futuro, i droni non hanno il semplice scopo di sorvolare il cielo, ma saranno usati nei prossimi anni per una mobilità sempre più sostenibile.

“Il mondo dei droni dovrà alleggerire l’attività sulla superficie, come per esempio il trasporto di merci - commenta l’amministratore delegato di D-Flight, Maurizio Paggetti-. Guardando oltre, si sta inserendo il filone della urban air mobility per il trasporto di persone: all’inizio saranno elicotteri con batterie che, negli anni, si convertiranno a veri e propri droni senza pilota”.