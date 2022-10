Il Comune le blocca il contributo affitto: donna sola con figlia disabile finisce sotto sfratto

Prima la separazione dal marito e il trasferimento in una nuova casa, poi il rischio sfratto che attualmente è rimandato al 12 gennaio. Maricica, 55 anni, cittadina romena senza un'occupazione fissa e con due figlie a carico di cui una disabile al 100%, non sa più a che santo votarsi per ottenere la casa popolare che aspetta da 10 anni.

Il buono affitto ottenuto nel 2016 per un alloggio sulla Casilina

La donna era riuscita a ottenere, nel 2016, il buono affitto dal comune di Roma per sostenere il peso di un canone da 817 euro al mese. L'appartamento, sulla via Casilina nel V municipio, è stata un'ancora di salvezza per Maricica, con alle spalle una storia di vita difficile, fatta anche di un periodo in un centro antiviolenza.

Il contributo sospeso senza motivo e lo sfratto esecutivo

Nel 2020, però, i 700 euro erogati dal Campidoglio vengono revocati: "E' successo un anno prima dello sfratto - racconta - arrivato intorno a giugno 2021. Non so perché interruppero il bonus, ma quando mi sono rivolta all'Unione Inquilini hanno dimostrato l'errore ed è stato riattivato. Purtroppo però è stato fatto troppo tardi, perché il proprietario nel frattempo aveva già ottenuto l'ordinanza di sfratto, nonostante io avessi sempre corrisposto regolarmente la differenza di 117 euro tra il canone richiesto e il contributo comunale".

La domanda per un alloggio Erp fatta nel 2012

Maricica, però, avrebbe anche diritto ad un alloggio popolare. La domanda è stata fatta con il bando Erp 2012 e Unione Inquilini ha chiesto l'aggiornamento del punteggio a maggio 2021. Una delle due figlie, 24 anni, è invalida al 100% in seguito a un'operazione alla testa resasi necessaria da un aneurisma. Il nucleo, quindi, dovrebbe ottenere ulteriori 16 punti e schizzare così a 47 totali che lo collocherebbe tra la decima e la diciottesima posizione nella graduatoria delle famiglie con 2-3 componenti, su oltre 5.300 richiedenti. "Non voglio che mia figlia subisca ancora un trauma - implora Maricica -, è molto debole, voglio evitare che si agiti ed entri nel panico. Adesso grazie all’avvocato Guido Lanciano sto cercando di risolvere questa situazione. Non posso andare ad occupare una casa, siamo 3 donne, ho paura. Voglio una casa dignitosa, che mi spetta di diritto".

Unione Inquilini: "Non accettiamo rinvii e rimbalzi di responsabilità"

"In questa storia c'è tutta la lotta nostra e dei romani per bene - commenta Fabrizio Ragucci di Unione Inquilini -. Il comune di Roma non può continuare ad ignorarla. Maricica ha diritto di ottenere subito una casa popolare, perché è la legge a prevederlo. Non possiamo accettare rinvii e rimbalzi di responsabilità, mentre i cittadini finiscono in strada a causa dell'inerzia colpevole della giunta". Anche perché a giugno scorso la giunta capitolina ha fatto sue le norme regionali sull'aumento della quota (al 35%) che l'ente può riservare, nella graduatoria Erp, a chi si trova in condizioni di grave disagio abitativo. E Maricica per Unione Inquilini rientra in uno di questi casi: sotto sfratto, sola, disoccupata, con una figlia disabile.

"La gente continua a finire in strada"

Ragucci inoltre punta il dito contro gli assessori alla casa e alle politiche sociali: "Da Funari e Zevi ci aspettiamo fatti - prosegue - dopo tante parole: dove sono le case popolari che sono state promesse per gli sfrattati incolpevoli? Cosa aspettano comune e prefettura ad attivare la 'commissione di graduazione degli sfratti' prevista dalla legge? Qui l'unica realtà, al di là delle chiacchiere, è che la gente continua a finire in strada e che gli uffici, sia assessorili sia amministrativi, neanche si degnano di rispondere alle nostre richieste. O il comune si decide a convocare subito la commissione, chiedendo intanto una sospensione generalizzata delle esecuzioni, oppure salta ogni ipotesi di dialogo e trattativa. Se la giunta Gualtieri ha davvero a cuore i problemi sociali di Roma, questo è il momento di dimostrarlo! Non possono continuare a scaricare il peso delle loro mancanze sulle spalle degli inquilini e degli stessi proprietari immobiliari".