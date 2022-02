A Roma è primavera anticipata: mare preso d'assalto nella prima domenica di febbraio

Quest'anno l'inverno sembra non riuscire a fare davvero breccia nel meteo di Roma e dintorni e così famiglie, coppie e comitive di ragazzi hanno colto l'occasione dei 16 gradi di oggi, domenica 6 febbraio, per affollare nuovamente il litorale.

La voglia di mettersi alle spalle anche la quarta ondata pandemica, alleviata dalla più leggera variante Omicron e dall'alto numero di vaccinazioni, ha fatto sì che in tanti si siano diretti verso Ostia, Fiumicino e Fregene, a caccia di un parcheggio sul lungomare, nei centri cittadini e nelle strade limitrofe. C'è chi, addirittura, ha tirato fuori il telo da mare e si è levato la giacca per godersi un sole quasi primaverile.

Esultano i ristoratori, i bar e i chioschi, con file segnalate già prima di mezzogiorno per occupare i tanti tavolini all'aperto. In molti hanno invece optato per escursioni e visite a scopo culturale, tra l'area archeologica di Ostia Antica e i porti imperiali di Claudio e Traiano a Fiumicino.

Nel frattempo a largo si intravedono le vele di oltre 70 equipaggi che gareggiano per la 42ma edizione del Campionato invernale di vela in altura di Roma, con la quarta tappa che si è disputata proprio oggi, organizzata dal circolo velico di Fiumicino in collaborazione con l'amministrazione cittadina e l'Unione Vela d'Altura Italiana.