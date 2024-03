Roma capitale dei femminicidi: 50 negli ultimi cinque anni. Le opposizioni in Regione chiedono un cambio di passo

Educare all'affettività per combattere la violenza di genere. Entrare nelle scuole, divulgare i valori dell'uguaglianza e del rispetto per prevenire atteggiamenti discriminatori e abusi. Sono gli obiettivi da cui è partito l'evento organizzato in Regione dai gruppi di opposizione, insieme ad alcune delle principali realtà associative che si occupano del tema. Quello che è emerso è allarmante: Roma è l'indiscussa capitale dei femminicidi.

Roma Capitale dei femminicidi

A fornire i dati è Carla Centioni, presidente di "Ponte Donna" e responsabile di cinque centri anitiviolenza tra Roma e provincia. Sono stati 50 i femminicidi nella Capitale tra il 2018 e il 2023. Negli ultimi due, se ne sono registrati in totale 23 (14 nel 2022, 9 nel 2023). Un primato sia a livello regionale (nel Lazio il totale è 59) sia a livello nazionale. A seguire Roma nella triste classifica ci sono Torino, ben distaccata con 31 episodi, Milano con 30 e Napoli con 28. "Questo tipo di crimine - spiega Centioni - rappresenta solamente la metà degli omicidi in generale compiuti nel Lazio nel quinquennio preso in analisi. Inoltre, si verifica in ambito familiare nel 73% dei casi". Una scia che non si placa nel 2024. L'ultimo caso di cronaca nera riguarda una cittadina cinese uccisa dal marito in casa a Cinecittà-Don Bosco. Ancora prima, in un comune in provincia di Roma, una donna di 71 anni era stata uccisa anche lei dal marito durante una lite.

Oltre 2.500 stupri in 5 anni nel Lazio

Non va meglio quando si parla di violenze sessuali. I dati emersi dal convegno andato in scena il 25 marzo nella Sala Mechelli della Regione Lazio, tratteggiano i confini di una società - quella romana e laziale - dove le donne sono costantemente sotto attacco. Nel 2022 nel Lazio sono stati denunciati 556 stupri. L'anno dopo, nella sola città di Roma le forze dell'ordine ne hanno raccolte 500. Sempre nel 2023 la Procura ha esaminato "una media di almeno dieci casi di codice rosso al giorno per abusi sulle donne", spiega Centioni. Andando a espandere i numeri su cinque anni, le violenze sessuali sono state 2.530 nel Lazio. Anno nero il 2022: 11 stupri ogni 100mila abitanti. "Un dato superiore alla media nazionale, che è pari a 10,7. E anche più alto della media regionale, che è di 9,9" conclude Centioni. L'anno scorso boom di richieste d'aiuto ai centri antiviolenza, soprattutto dall'omicidio di Giulia Cecchettin in poi: +50% rispetto all'anno precedente.

L'appello delle opposizioni a Rocca

L'iniziativa "A scuola di affettività. Educare alle relazioni per prevenire la violenza di genere" è stata organizzata da Marta Bonafoni (Pd), Marietta Tidei (Iv), Claudio Marotta (Avs), Alessandra Zeppieri (Polo progressista) e Adrian Zuccalà (M5S) insieme alla Rete degli studenti medi, Educare alle Differenze, Aied, Famiglie Arcobaleno, Ponte Donna, la cooperativa sociale Ohana e l'istituto comprensivo di Albano Laziale. Al centro del dibattito la necessità di dare sempre più spazio, partendo dai contesti scolastici, l'educazione all'affettività e alle relazioni "per contrastare alla radice la cultura patriarcale" che è alla base della violenza di genere. "L'educazione all'affettività deve diventare una vera e propria disciplina scolastica, da introdurre a livello nazionale nelle scuole di ogni ordine e grado - hanno ribadito Bonafoni, Marotta, Tidei, Zeppieri e Zuccalà nel firmare un documento che fa da appello e richiesta d'impegno nei confronti del governo regionale - ma in attesa che ciò accada, è chiaro che la Regione deve garantire risorse adeguate per finanziare percorsi nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, oltre a programmi di sensibilizzazione e formazione per docenti e dirigenti scolastici. Si tratta di azioni che vanno costruite di concerto con l'Ufficio scolastico regionale e in stretta collaborazione con i centri antiviolenza e le associazioni che si occupano di educazione di genere. È proprio in questo senso che è fondamentale, infine, dare nuovo impulso ai consultori del Servizio Sanitario Regionale, in modo che possano tornare a svolgere una delle loro attività fondamentali, ossia l'educazione alla sessualità nelle scuole".