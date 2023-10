Un romano su dieci ha necessità di accedere agli aiuti alimentari

Hanno difficoltà a mettere insieme il pranzo con la cena, ma per le soglie di reddito attuali non sono considerati a rischio povertà. In Italia di persone in queste condizioni ce ne sono sei milioni, il 12% della cittadinanza con almeno 16 anni di età secondo i dati 2021. Nel Lazio sono 476.527, a Roma 197.995, quasi il 10% della popolazione residente. Sono questi i dati preoccupanti emersi dall'ultimo rapporto ActionAid sulla povertà alimentare, realizzato insieme a Percorsi di Secondo Welfare, partendo da dati Istat.

La deprivazione alimentare a Roma e nel Lazio

La deprivazione alimentare si fa sempre più largo nella nostra società. Non riuscire a mangiare tutto ciò che si vorrebbe e sarebbe opportuno per una dieta sana, mangiare cibo di scarsa qualità, evitare alimenti come carne e pesce perché più costosi, magari limitandoli a un paio di volte al mese. Ma soprattutto, avere la necessità di rivolgersi ad un servizio di erogazione di pacchi alimentari. E' questa la condizione di un numero sempre crescente di famiglie in Italia, nel Lazio e a Roma. Secondo l'ultimo rapporto ActionAid sulla povertà alimentare, nel Lazio l'8,4% della popolazione è in uno stato di deprivazione alimentare materiale, parliamo di 476.527 persone.

Chi è più colpito: disoccupati, stranieri, chi vive in affitto

La deprivazione alimentare materiale o sociale è l'impossibilità di compiere un pasto completo con carne, pesce o un equivalente vegetariano almeno una volta ogni due giorni o l'impossibilità di uscire con amici o parenti per mangiare o bere qualcosa almeno una volta al mese. Uno status che risulta più diffuso tra i disoccupati (28,3%), le persone inabili al lavoro (22,3%), chi ha un'istruzione uguale o inferiore alla licenza media (17,4%), giovani tra i 19 e i 35 anni (12,3%), adulti tra i 50 e i 64 anni (12,7%), stranieri (23,1%), chi è in affitto (22,6%), chi vive nelle aree metropolitane (13,3%). I tassi più elevati di povertà alimentare materiale si registrano soprattutto tra le famiglie monogenitoriali (16,7%) e quelle con 5 o più membri (16,4%).

A Roma record di under 16 in povertà: nel 2022 erano 39mila

Un dato che rende il quadro generale ancora più preoccupante è quello relativo a chi riceve gli aiuti del Fondo Aiuti Europei, sotto forma di generi di prima necessità. Nel 2019 in Italia erano 2,1 milioni di persone, nel 2021 quasi 3 milioni, con un lieve calo nel 2022 con oltre 2,8 milioni di beneficiari. Quattro anni fa nel Lazio erano 194.207 persone, l'anno scorso sono salite a 253.296, +60mila persone. Roma nel 2022 è stata la terza città metropolitana per beneficiari dopo Napoli e Milano. Tra il 2019 e il 2022 nella Capitale ci sono state 72.342 persone in più a dover richiedere gli aiuti alimentari, per un totale di 197.995 beneficiari. Record per gli under 16: nel 2022 erano 39mila i bambini e gli adolescenti coinvolti.

ActionAid: "Dobbiamo cambiare la visione del fenomeno"

“In periodi di recessione, che causano l’aumento della povertà e riducono fortemente il potere d’acquisto delle famiglie - spiega Roberto Sensi, responsabile programma Povertà alimentare di ActionAid Italia - misure di protezione sociale e in particolare quelle di sostegno al reddito sono fondamentali per evitare che la povertà alimentare cresca. Dobbiamo cambiare la visione che abbiamo del fenomeno per adottare un vero approccio multidimensionale che ruoti attorno al diritto cibo e non all’aiuto, che coinvolga la comunità e non solo i singoli individui adottando, inoltre, sistemi di rilevazione della povertà alimentare più efficaci e a livello territoriale”.