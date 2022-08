Olimpico, lunedì Roma-Cremonese. La viabilità

Stadio tutto esaurito per la prima di stagione all'Olimpico della Roma, dopo il debutto vincente in casa della Salernitana. Per la partita con la Cremonese, in programma lunedì 22 agosto dalle 18,30, sono attesi oltre 60mila tifosi giallorossi.

Sul versante della viabilità, salvo aggiornamenti e modifiche del piano previsto per motivi di ordine e sicurezza pubblica, già dalle 13,30 è prevista la rimozione degli eventuali veicoli in sosta e il divieto di sosta nelle seguenti strade: via Morra di Lavriano, viale dei Gladiatori (Morra di Lavriano-Maresciallo Giardino); piazza Lauro De Bosis; piazzale della Farnesina (Boselli-San Giuliano e San Giuliano-Volpi); via Alberto Blanc, via Tommaso Tittoni, viale Paolo Boselli, viale della Macchia della Farnesina; piazzale Maresciallo Diaz (Boselli-lungotevere); lungotevere Maresciallo Diaz (Ponte Duca D’Aosta-San Giuliano); via Mario Toscano, via Salvatore Contarini, largo Ferraris IV, viale dello Stadio Olimpico, viale Edmondo De Amicis, via del Campeggio; piazzale dello Stadio Olimpico, lungotevere Maresciallo Cadorna, viale Antonino di San Giuliano, via Giuseppe Volpi, via Colli della Farnesina, area parcheggio “Colli della Farnesina”.

Tre ore prima dell'evento, intorno alle 15,30, in caso di necessità, potrebbero chiudere al traffico via Tittoni, largo Ferraris IV, via Macchia Farnesina; Ponte Duca d'Aosta, piazzale della Farnesina, via Blanc, viale Boselli. Chi si avvicinerà all'area del Foro Italico con l'auto, potrà utilizzare i parcheggi nelle aree "Clodio" e "XVII Olimpiade".

Alla fine della partita, al momento del deflusso, i responsabili della viabilità e della sicurezza presenti sul posto potranno decidere per l'interdizione a vista del traffico: in direzione dello stadio, da piazzale Maresciallo Diaz altezza via Antonino da San Giuliano; su piazzale della Farnesina in direzione Stadio; Galleria Giovanni XXIII allo svincolo in direzione Stadio; via Boselli altezza via Contarini in direzione Ponte Duca D’Aosta.

Ulteriori chiusure potranno scattare solo per necessità e in base agli eventi, anche sul Ponte Duca d'Aosta, viale Angelico, la circonvallazione Clodia e il lungotevere.

Anche con il trasporto pubblico si può raggiungere lo stadio Olimpico, utilizzando il tram 2 (Flaminio-Mancini) e altre 14 linee bus: 32, 61, 69, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 490, 492, 495, 910 e 911.