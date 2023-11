Treni turistici, da Roma a Cortina si viaggia di notte: attivata la nuova tratta

Si parte dopo cena e si arriva la mattina. Viaggiano di notte, e sui binari, i passeggeri che vogliono timbrare lo skipass senza dover ricorrere ad un mezzo privato.

La linea notturna per Cortina

Trenitalia ha messo in vendita sul proprio sito i primi biglietti per coprire la distanza tra Roma e Cortina D’Ampezzo a bordo del nuovo treno Cadore. Si tratta di una linea notturna di FS Treni Turistici Italiani, la nuova società del Gruppo FS dedicata al turismo sostenibile presentata a luglio a Pietrarsa dall’AD Luigi

Ferraris.

Un vagone per le attrezzature sportive

Il viaggio notturno per raggiungere la “Regina delle Dolomiti” prevede la partenza da Roma Termini alle 21.40 e arrivo a Calalzo alle 7.57, da qui con un servizio di autobus che partirà direttamente dall’area della stazione si raggiungerà il centro di Cortina d’Ampezzo in 50 minuti. Le fermate intermedie saranno a Orte, Orvieto, Treviso, Ponte nelle Alpi e Longarone – Zoldo. L’accesso a bordo sarà consentito fino a 40 minuti prima della partenza, così da poter consegnare al personale dedicato i propri bagagli, comprese le eventuali attrezzature sportive, che saranno sistemate in un apposito vagone.

In cabina letto o in cuccetta

I passeggeri interessati a raggiungere Cortina in modo sostenibile, e quindi in treno, possono scegliere di viaggiare usufruendo di cabine letto singole o doppie, che comprendono nel biglietto anche il servizio di cena e colazione, oppure di cuccette da 4 o 6 posti che possono essere riservate anche interamente per viaggi di gruppo. A disposizione dei viaggiatori, inoltre, la vettura ristorante, con prodotti made in Italy, e il servizio bar.

Il collegamento Roma – Cortina sarà attivo durante tutti i week end tra il 15 dicembre 2023 ed il 25 febbraio 2024, con alcune corse aggiuntive nel periodo natalizio 18 dicembre - 3 gennaio. Il dettaglio sulle date e dei costi è consultabile sul sito che prende il nome dalla nuova società di FS dedicata ai treni turistici.