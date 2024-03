Roma è al quarto posto tra le 100 migliori città europee dove vivere, viaggiare e investire

Roma fa un balzo in avanti nella classifica delle "Europe's best cities" (le migliori città in Europa), stilata ogni anno da Resonance Consultancy, piazzandosi al quarto posto nel 2024. Il ranking stabilisce quali siano le città dove è più vantaggioso e stimolante vivere, viaggiare e investire: "E' una bella soddisfazione, frutto di anni di lavoro intenso per riportare la città al posto in cui merita" ha commentato Roberto Gualtieri.

Roma scala le classifiche mondiali

Come si legge nel report 2024, la Città Eterna (quarta dopo Londra, Parigi e Berlino) è considerata una delle poche "a offrire la possibilità di camminare nella storia dell'Occidente". E i lavori di riqualificazione e rigenerazione hanno fatto sì che venissero alla luce "una rara raffigurazione in vetro dorato del IV secolo della dea Roma, una statua in marmo di un imperatore vestito da Ercole".

A tutto ciò, la compagnia internazionale che si occupa di investimenti immobiliari e turismo sottolinea le grandi doti di Roma dal punto di vista delle attività all'aperto, grazie a "parchi e percorsi verdi sottovalutati". La Capitale è ottava nella sottocategoria "Outdoors".

Record di turisti "nonostante il caldo torrido"

E si percepisce quasi dello stupore, leggendo il report, quando viene spiegato che "nonostante le storiche ondate di calore", la scorsa estate Roma ha attirato "un numero record di turisti dopo la pandemia". Ricordiamo quanto le temperature da record, fino a 41 °C, attirarono l'attenzione anche dei giornali e siti web stranieri, che immortalavano turisti boccheggianti sui sanpietrini bollenti del centro, a caccia di fontanelle e altri modi per rinfrescarsi.

La soddisfazione di Gualtieri

“Roma è in trasformazione, quasi un cantiere a cielo aperto - il commento del sindaco Gualtieri al MIPIM di Cannes, fiera annuale dell'investimento immobiliare europeo dove il Comune ha uno stand - . Ne siamo orgogliosi perché ci abbiamo lavorato molto: abbiamo tantissimi progetti, con tante risorse da spendere. E dobbiamo farlo bene, realizzando nuovi parchi, una nuova rete 5g, ma anche tanti altri interventi per migliorare la qualità di vita dei nostri cittadini. Roma al quarto posto del 'Europe’s Best Cities Report' di Resonance é una bella soddisfazione, frutto di anni di lavoro intenso per riportare la città al posto in cui merita. E il prossimo anno vogliamo fare ancora meglio”, conclude.

Onorato: "Scaliamo tutte le classifiche"

"Roma da ottava a quarta tra le cento migliori città. A Cannes il rapporto annuale conferma che il lavoro che abbiamo fatto in questi due anni nella Capitale con il sindaco Gualtieri va nella direzione giusta - aggiunge Alessandro Onorato, assessore a turismo, grandi eventi, moda e sport -. Roma sta praticamente scalando tutte le classifiche mondiali in termini di gradimento dei turisti. Grandi eventi, programmazione, destagionalizzazione e soprattutto la consapevolezza che nemmeno nella città più bella del mondo il turismo possa essere lasciato al caso: sono gli ingredienti di una ricetta vincente che ormai è sotto gli occhi di tutti".