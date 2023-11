Roma è la città più alluvionata d'Italia. Il record registrato negli ultimi 14 anni

Quarantanove allagamenti in quattrodici anni. I numeri contenuti nello “speciale alluvioni” del report “città clima 2023” lasciano pochi dubbi. La Capitale è la città, tra quelle monitorate, che subisce maggiormente le conseguenze delle piogge intense.

Anche il Lazio tra le regioni più colpite

Anche la regione, comunque, sale sul podio. Nel Lazio infatti sono stati registrati 72 allagamenti. Tanti sono i fenomeni registrati nella regione tra il 2010 ed il 31 ottobre 2023, cioè nell’arco temporale preso in considerazione dallo studio realizzato da Legambiente con il contributo del gruppo Unipol. E con questi numeri la regione attualmente governata da Rocca, negli ultimi 14 anni è stata la seconda, in Italia, per il numero di allagamenti causati da piogge intense, subito dopo la Sicilia (86) e prima della Lombardia ha fatto registrare 66 casi. Il report prende in considerazione anche altri fenomeni legati al dissesto idrogeologico, come le frane da piogge intense e le esondazioni fluviali. Per contrastarli, e quindi per gestire gli effetti delle emergenze meteo climatiche, negli ultimi 10 anni sono già stati spesi a livello nazionale 13,8 milioni di euro

Le conseguenze del consumo di suolo

"A Roma e nel Lazio come in tutta Italia, deve crescere la consapevolezza che un territorio come il nostro non debba essere ulteriormente cementificato e impermeabilizzato, ma dell’esatto opposto, di de-impermeabilizzazione e adattamento al clima” ha commentato Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio. D’altra parte Roma, in termini del consumo di suolo, solo nell’ultimo anno ha dovuto rinunciare ad una superficie equivalente a 180 campi di calcio. Da qui l’appello dell’associazione del cigno verde che ha chiesto all’amministrazione regionale ed a quella cittadina di porre un freno a questo fenomeno.

Per contrastare eventi legati al dissesto idrogeologico, “bisogna stoppare ogni possibilità edificatoria in aree a rischio idrico, con varianti puntuali ai Piani regolatori grazie alle quali prevedere riduzioni e cancellazioni di eventuale ulteriore edilizia residenziale, logistica o stradale, ma anche – ha aggiunto il presidente regionale di Legambiente – con delocalizzazioni del costruito a maggior rischio e potenziamento dei piani di emergenza e della loro conoscenza da parte dei cittadini”.

La mappa delle zone più alluvionate

Tornano alla capitale, stando ai dati Idrogeo di Ispra, c’è un 9,1% del territorio che è a rischio alluvioni. Lì abitano 96.586 persone dove ci sono 11.388 edifici, 9.650 imprese e 177 beni culturali. La mappa dei quartieri più a rischio, prende in considerazione zone anche molto distanti tra loro. Si va dai territori perferici del municipio X, come Ostia, Acilia, Casal Palocco ed infernetto e si arriva al Flaminio, con la centralissima via Guido Reni. Nel mezzo figurano insediamenti sulla Tiburtina e la Prenestina, Tor di Valle e l’Eur Torrino nel municipio IX, Settebagni (nel municipio III) Labaro (nel XV). Nell'elenco delle aree più colpite non vanno dimenticate il Villaggio Olimpico, la zona di Corso Francia, gli insediamenti sulla Salaria e la Tiberina. Meno preoccupante rispetto al dato della capitale, ma pur sempre rilevante, è la percentuale di territorio del Lazio che è soggetta a rischio idrico. Equivale al 3,5% della regione e comprende zone dove abitano, complessivamente, 175.851 persone.