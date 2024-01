Non solo d'estate: a Roma i mesi senza tram saranno cinque

Saranno mesi difficili per i pendolari e gli utilizzatori dei tram. È quanto è emerso nell’ultima audizione della commissione mobilità di Roma Capitale presieduta da Giovanni Zannola, alla quale ha preso parte anche l’assessore Patanè. È stato quest’ultimo a fare il punto della situazione dei tram cittadini, spaziando dall’arrivo dei nuovi mezzi al rinnovamento dei binari. Chiusure, interruzioni e modifiche al servizio termineranno solo con il Giubileo 2025, ovvero quando tutti i lavori saranno completati.

Stop ai tram da maggio a metà ottobre

Ne avevamo parlato tempo fa dello stop, previsto per la prossima estate, dei tram in tutta la città per il rinnovo del deposito di Porta Maggiore, attualmente impreparato ad accogliere parte dei 121 nuovi mezzi in produzione dalla società spagnola Caf. Inizialmente, infatti, si era detto che la circolazione, per consentire lavori più veloci nella struttura, si sarebbe fermata in concomitanza, grosso modo, con la chiusura delle scuole. “I tram si fermeranno da maggio a metà ottobre” ha detto invece Patanè. Un disagio non da poco per i pendolari romani i quali, gioco forza, saranno costretto a ripiegare su soluzioni alternative.

Tutto pronto per il Giubileo

Patanè ha analizzato anche l'andamento delle sostituzioni dei binari ammalorati. Mentre sono ancora in corso i lavori sulle linee del tram 8 e 3, l’assessore ha annunciato la chiusura, per la metà di febbraio, di via Arenula. Anche qui verranno sostituiti i binari, con i cantieri che dovrebbero durare circa cinque settimane. Rimarrebbe, poi, l’intervento su ponte Garibaldi dove passa sempre il tram 8. Qui le cose sono più complesse. L’intenzione di Patanè è quella di poter intervenire da maggio in poi, ovvero quando i tram non potranno più circolare in città. In quel tratto, infatti, ci sarà bisogno di stendere una speciale resina per fissare le nuove traversine di cemento, operazione che, da sola, porta via almeno tre settimane.

TVA

Si è anche toccato il tema della TVA, la Termini Vaticano Aurelio. La progettazione è stata aggiudicata, ha ricordato Patanè, impegnato in queste settimane nei tavoli di consultazione con i cittadini e che si concluderà con una relazione: “Verranno proposte delle modifiche progettuali delle quali terremo conto” ha detto l’assessore. Intanto, il Campidoglio si sta attivando per nominare il direttore dei lavori sia della TVA che della tramvia Togliatti.