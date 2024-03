Roma-Brighton: strade chiuse e bus deviati. Tutte le informazioni

Giovedì 7 marzo a Roma arriveranno circa quattromila inglesi per seguire Roma-Brighton partita valida per l’andata degli ottavi di Europa League. In città per il match in programma alle 18:45 allo Stadio Olimpico scatta il consueto piano mobilità.

Nel primo pomeriggio scatteranno i primi divieti di sosta nell’area del Foro Italico a ridosso dello stadio. Per raggiungere l’impianto i tifosi potranno utilizzare il bus della linea 2 tra piazzale Flaminio/stazione Flaminio metro A e piazza Mancini (niente tram per un cantiere sui binari tranviari a San Lorenzo) e altri18 mezzi pubblici:

la linea 23 via Pincherle-piazzale Clodio

la linea 31 Laurentina/metro B-piazzale Clodio;

la linea 32 stazione ferroviaria Saxa Rubra-Ponte Milvio-Ottaviano/metro A-piazza Risorgimento;

la linea 53 il Centro e i Parioli con piazza Mancini;

la linea 69 largo Pugliese-piazzale Clodio;

la linea 70 via Giolitti/Termini-piazzale Clodio;

la linea 89 stazione Sant'Agnese metro B1-piazzale Clodio;

la linea 168 stazione Tiburtina/via Guido Mazzoni-largo Maresciallo Diaz;

la linea 200 stazione Prima Porta-piazza Mancini;

la linea 201 Olgiata/via Antonio Conti-piazza Mancini;

la linea 226 Grottarossa-piazza Mancini;

la linea 280 piazzale dei Partigiani/stazione Ostiense-piazza Mancini;

la linea 301 Grottarossa-Ponte Milvio-Lepanto/metro A;

la linea 446 stazione Cornelia/metro A-piazza Mancini;

la linea 628 piazza Cesare Baronio-Farnesina;

la linea 910 stazione Termini-piazza Mancini;

la linea 911 ospedale San Filippo Neri-piazza Mancini;

la linea 982 stazione Quattro Venti della ferrovia FL3-viale della XVII Olimpiade.

Sarà possibile raggiungere i punti scambio per proseguire verso l’Olimpico anche attraverso la linea 61 (piazza Balsamo Crivelli-Villa Borghese/viale Washington/piazzale Flaminio/metro A), 160 (Montagnola-Villa Borghese/viale Washington/piazzale Flaminio) e 490 (stazione Tiburtina/metro B-Cornelia/metro A) che fermano a piazzale Flaminio/metro A, la 495, che collega la stazione Tiburtina con Valle Aurelia e ferma sia a piazza Flaminio che a piazzale Clodio. La metro (A, B e C) terminerà le sue corse alle 23:30 e successivamente sarà attivato il servizio dei bus notturni.

I tifosi che vorranno raggiungere lo stadio con mezzi privati potranno contare sulle aree di parcheggio dedicate nelle zone di piazzale Clodio e viale della XVII Olimpiade.