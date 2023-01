Roma bocciata: dai rifiuti ai trasporti, il voto è (ancora) sotto la sufficienza

Un livello di qualità dei servizi "sempre molto basso e insufficiente nel suo complesso". E' quanto emerge dalla terza indagine condotta da Cgil Roma e Lazio e da Federconsumatori Lazio, che dal 2020 ha iniziato a sondare i pareri dei romani rispetto a trasporti, acqua pubblica, rifiuti, illuminazione, asili nido, farmacie comunali, cultura, parchi e ville, decoro urbano, servizi online e qualità della vita.

L'indagine di Federconsumatori e Cgil sulla qualità della vita e i servizi a Roma

Il sindacato e l'associazione dei consumatori hanno preso in considerazione un campione di 1.052 cittadini di età compresa tra i 15 e i 90 anni, intervistati tramite un questionario tra il 5 settembre e il 5 dicembre 2022. Ognuno ha potuto esprimere un parere da "pessimo" a "ottimo", passando per livelli intermedi come "insufficiente", "sufficiente" e "buono" e il risultato è stato solo leggermente migliore rispetto al 2021, ma pur sempre sotto la sufficienza: il voto d'insieme è pari a 5,02, mentre un anno fa era 4,9. Questo significa che, complessivamente, le persone chiamate in causa da Cgil e Federconsumatori a distanza di un intero anno continuano a non apprezzare ciò che Roma ha da offrire e il modo in cui lo offre.

Decoro e rifiuti: 8 romani su 10 danno un giudizio negativo

A cominciare dalla qualità della vita: per il 56,4% dei romani che hanno risposto al questionario il giudizio è tra "insufficiente" e "pessima", mentre ancor peggio è la valutazione relativa al decoro urbano: l'81,5% è ampiamente insoddisfatto. Scende di due punti percentuali la fetta di intervistati che giudica negativamente la raccolta dei rifiuti, passando dall'88,1% del 2021 all'86,1% del 2022.

Trasporto pubblico: meglio le metro dei bus

Non passa l'esame, neanche quest'anno, la sezione trasporto pubblico. Quello sui bus è insufficiente-pessimo per oltre il 60%, mentre va meglio quello su metro che viene giudicato negativamente da meno del 50% di chi ha risposto al questionario. Crollo verticale del giudizio sull'illuminazione pubblica: i cittadini della Capitale, evidentemente, percepiscono molta meno sicurezza lungo le strade dei quartieri in cui vivono e lavorano, perché tra il 2021 e il 2022 c'è stato un peggioramento di 8 punti percentuali della valutazione sull'illuminazione pubblica. I lampioni o sono spenti in interi quadranti oppure non illuminano a sufficienza.

Servizi online bocciati dalla metà degli intervistati

Rispetto al 2020 e al 2021, Cgil e Federconsumatori hanno deciso di aggiungere un settore sul quale indagare il sentimento dei romani, cioè quello dei servizi online offerti da Roma Capitale. La pandemia, il lockdown, le restrizioni e il distanziamento sociale hanno modificato le abitudini delle persone, che preferiscono sempre di più usufruire degli sportelli telematici per inoltrare richieste e portare a termine pratiche anagrafiche, ma anche per acquistare biglietti e pagare tributi e sanzioni. A dare un giudizio negativo è stata poco più della metà dei romani intervistati, con il 13,4% che ha preferito non esprimersi.

Si salvano asili nido e farmacie comunali

Un dato che conferma quanto emerso già a ottobre dal reporto di Acos, l'agenzia comunale che monitora i servizi offerti da Roma Capitale, è quello relativo agli asili nido e alle farmacie comunali, quelle che sono gestite da Farmacap. Secondo l'indagine Federconsumatori e Cgil, infatti, solo il 16,4% degli intervistati ha giudicato come insufficiente o pessimo il servizio offerto dalle farmacie, con gli asili nido percepiti negativamente da appena il 6%. Inversione di tendenza negativa per l'offerta culturale: "Pur essendo ampiamente apprezzata dai cittadini - si legge nel report - peggiora comunque di circa 4 punti percentuali, a tal punto che 1 romano su 10 non è contento".

Catarci: "Ancora tanto da fare. Ma il campione analizzato non è rappresentativo"

A commentare l'analisi è Andrea Catarci, assessore capitolino al personale, decentramento e servizi al territorio per la città dei 15 minuti: "Pur in una situazione ancora molto difficile - ammette - l'analisi registra un leggero miglioramento complessivo rispetto allo scorso anno. Lievemente meglio il giudizio sulla qualità della vita, sul decoro urbano e sulla raccolta dei rifiuti, così come sui servizi erogati da farmacie e asili". Perplessità, però, da parte di Catarci vengono espresse sul campione utilizzato: "Sono dati da prendere con cautela - dice - in quanto il campione intervistato in questa rilevazione non è rappresentativo dei tutti i cittadini romani, in quanto scelto dal database di Federconsumatori”. "C’è ancora molto lavoro da fare - ha concluso Catarci -questo è indubbio, ma in questo primo anno di amministrazione abbiamo dei piccoli segnali di ripartenza incoraggianti e questa piccola inversione di tendenza registrata in questa analisi, ci dà fiducia".