VIDEO | Periferie di Roma senza medici di base. Gli anziani i più colpiti: "Rischiamo di morire"

L'allarme dell'ordine dei medici di Roma è già realtà in molte periferie. Da cinque anni ormai gli abitanti della borgata Arcacci, in cui vivono molti anziani soli, sono costretti ad andare a Torre Angela anche solo per una ricetta medica

Aspettare l'autobus alla fermata. Salirci, restando spesso in piedi perché è pieno. Contare le otto fermate utili a raggiungere il proprio medico e, per concludere, salire anche le rampe di scale perché lo studio è sprovvisto di un ascensore. Una prassi semplice per molti, ma evidentemente più che complicata per chi ha 90 anni, molte patologie, e si muove a fatica.

Eppure è quanto tocca fare a Maria Rosa Capelli, storica abitante della borgata Arcacci, alla periferia est di Roma, quando ha bisogno di una ricetta per i farmaci o se le occorre una visita, magari urgente. “Fino a cinque anni fa c’erano cinque medici qui, ora nemmeno uno - spiega Capelli, che per questa ‘battaglia’ si può considerare una portavoce per i suoi vicini di borgata -. Abbiamo già fatto una raccolta firme tempo fa, inviata al ministero della Salute, alla Regione Lazio e al municipio VI, ma la risposta è stata che per legge basta che ci sia un presidio medico nel raggio di due chilometri. Ma noi che siamo anziani e malati, arrivarci è sempre più difficile. E’ una questione grave e urgente”.

Accanto a lei, insieme a diversi abitanti, c’è anche Salvatore Fratianni che per vent’anni è stato il presidente del comitato di quartiere. Con se ha la lunga lista di farmaci che deve farsi prescrivere: “Cerco di andare una volta al mese, porto la lista la sera e l’indomani vado a ritirare le ricette - spiega Salvatore -. Poi serve mostrare le analisi, e non è sempre semplice potersi muovere. Qui siamo 15 mila abitanti, la borgata è sempre stata considerata un pezzo di Torre Angela da trascurare, ed ecco che ora il primo studio medico si trova li, in un unico palazzo ci sono 15 medici e qui nemmeno uno”.

Sulla carenza di medici di base nella città di Roma, e nel Lazio, ha recentemente parlato anche il presidente dell’ordine dei medici, Antonio Magi, definendola una vera e propria emergenza. E quanto sta accadendo nella borgata Arcacci ne è, purtroppo, un esempio. Dove l’unica farmacia di quartiere si trasforma in un punto di riferimento: “Noi nel nostro piccolo facciamo quello che possiamo, ma la farmacia non può sostituirsi al medico e qui c’è a tutti gli effetti una grave carenza sanitaria - dice Lucio Monte, titolare della farmacia Arcacci -. Molti sono anziani soli, e fare anche solo due chilometri diventa davvero un’impresa, col rischio che non possano accedere alle cure”.

“Vogliamo almeno un medico qui - conclude Maria Rosa -. Possibile che la Regione non sia in grado di garantire questa presenza nei territori? E che quando un medico va in pensione ci sia un sostituto nel medesimo quartiere?”.