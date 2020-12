VIDEO | Il 2020 di Roma in cinque minuti

La lotta al Coronavirus. Le strade deserte di Roma in lockdown. Gli esempi di solidarietà quando mancavano le mascherine ma anche il cibo per i pià bisognosi. Fino all'arrivo del vaccino all'Istituto Lazzaro Spallanzani e il Vax Day.

Il 2020 verrà ricordato principalmente attarveros queste immagini, non solo a Roma ma in tutto il mondo. Con quella luce di speranza che l'avvio delle prime vaccinazioni da, con la consapevolezza che la battaglia non è ancora vinta.

Nel mezzo le proteste delle categorie più colpite dalla crisi economica, ma anche delle famiglie dei detenuti. I negazionisti e l'estrema destra. Poi il grande dolore per l'ucciioone del giovane Willy Monteiro a Colleferro, e il lungo addio della Capoitale ad uno dei suoi re: Gigi Proietti.