A Villa Stuart un robot guiderà i medici negli interventi di chirurgia spinale

Un robot per la chirurgia spinale: alla clinica Villa Stuart, in via Trionfale 5952, debutta la tecnologia vertebrale. Si tratta del primo robot per la chirurgia spinale in azione nella capitale e in tutta la Regione: i cittadini del Lazio potranno così contare su uno strumento all’avanguardia per curare le problematiche della schiena, dall’ernia del disco alla spondilolistesi, dalla scoliosi fino all’artrosi degenerativa della colonna. A eseguire il primo intervento è stato il dottor Carlo Alberto Benech, il primo neurochirurgo che ha portato questa tecnologia in Europa. E che ha già realizzato con il robot quasi mille operazioni.

Come lavora il robot per la chirurgia spinale

Il sistema si chiama Excelsius Gps ed è una tecnologia che unisce il braccio robotico a uno speciale sistema di navigazione Gps. Partendo da radiografie e tac, costruisce un modello virtuale 3D della colonna vertebrale del paziente. Un software, poi, combina le immagini di questo modello con quelle della persona sul lettino operatorio. Mentre con speciali sensori viene registrata ogni più piccola variazione, come i movimenti legati al respiro. In questo modo il neurochirurgo può programmare l’intervento ideale, con il robot a guidarlo passo dopo passo. Un ausilio fondamentale negli interventi di artrodesi, quelli che implicano l’uso di viti e placche per stabilizzare la colonna vertebrale. La tecnologia, infatti, garantisce massima precisione proprio nel posizionamento di questi mezzi.