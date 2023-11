Roma si candida ad aprire una biblioteca con i libri donati da Saviano

Roberto Saviano cerca una casa per i suoi libri. Lo scrittore e giornalista napoletano, diventato famoso a livello mondiale dopo aver scritto "Gomorra" e denunciato le attività del clan camorristico dei Casalesi, vive sotto rigida scorta dal 2006. In una recente storia Instagram, il 44enne ha lanciato un appello per trovare un posto ai suoi circa 13mila libri, sempre più difficili da portare dietro in occasione dei sempre più frequenti spostamenti. Il Campidoglio si è candidato, proponendo l'apertura di un biblioteca pubblica.

Saviano cerca casa per i suoi 13mila libri

"Ho raccolto 13mila volumi in tutta la mia vita, è il mio tesoro, ma a causa della mia difficilissima vita non so come gestirli". E' questo il succo del messaggio affidato ai social da Roberto Saviano, riportato dal quotidiano La Stampa nei giorni scorsi. I libri "sono tutti miei - continua lo scrittore e giornalista napoletano - non li ho ereditati, li ho comprati o ricevuti. Mi sposto spesso, è sempre più difficile gestirli nei miei movimenti. Ma ho un sogno: rendere questa collezione una biblioteca pubblica". Da 17 anni Saviano è costretto a vivere in un luogo segreto, che spesso cambia, sotto scorta a causa delle minacce di morte ricevute da esponenti della camorra di Casa di Principe. "Se c'è qualcuno, in Italia o all'estero, che voglia accoglierli, mi contatti" si è concluso il messaggio di Saviano.

La mano tesa di Roma Capitale

Ad alcuni giorni di distanza, è arrivata la risposta di Roma Capitale, per voce dell'assessore alla cultura Miguel Gotor: “Come assessore mi sento di rispondergli - fa sapere - . Caro Roberto, accolgo con piacere e senso di responsabilità il tuo appello; se desideri destinare i tuoi libri a un luogo pubblico di cultura, noi siamo pronti a cercare uno spazio adeguato nella nostra città, che potrebbe arricchire la rete delle biblioteche comunali che stiamo ampliando e rinnovando. Come forse sai noi crediamo nel potere della lettura e nella centralità di luoghi pubblici diffusi, destinati allo studio e alla condivisione della cultura. Per questo stiamo riqualificando 22 biblioteche comunali, ne stiamo realizzando ulteriori 15 nelle periferie della città e stiamo aprendo una nuova rete di aule studio destinate a studentesse e studenti. Sarei quindi davvero felice di incontrarti e definire con te un possibile approdo per la tua biblioteca”.