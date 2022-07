È morto Roberto Nobile, il Parmesan di ‘Distretto di polizia’

È morto Roberto Nobile, attore di cinema e teatro, entrato nelle case dei romani soprattutto per il ruolo dell’amato Parmesan nella fiction sul commissariato tuscolano ‘Distretto di polizia’. L’attore, 74 anni, è scomparso nella mattina di sabato 30 luglio, a Roma. “Splendido attore, galantuomo, ottima persona” è il ricordo di chi lo ha conosciuto.

Nato a Verona, di origini ragusane, e romano di adozione. Roberto Nobile ha dedicato quasi quarant’anni della sua vita al cinema e alla televisione. È stato diretto da grandi registi, Pupi Avati, Gianni Amelio, Giuseppe Tornatore e Michele Placido in film quali ‘Festa di laurea’, ‘Porte aperte’, ‘Stanno tutti bene’, ‘Le amiche del cuore’ e ‘Caro diario’ di Nanni Moretti. Numerose le interpretazioni per il piccolo schermo. È stato il giornalista di ‘Retelibera’, Nicolò Zito che spesso ha collaborato con il commissario Montalbano - nell’omonima fiction italiana – alla risoluzione di casi intricati. Ha recitato nella miniserie tv ‘La piovra’, un cult degli anni ’90.

Ma Roberto Nobile è stato soprattutto Antonio Parmesan in ‘Distretto di polizia’. La serie tv che, a partire dal 2000 e per undici stagioni, ha portato i romani nelle ‘stanze’ del X Tuscolano, il commissariato di Roma sud. Con un appuntamento settimanale, i protagonisti – tra cui Giorgio Tirabassi, Claudia Pandolfi, Isabella Ferrari, Ricky Memphis, Lorenzo Flaherty, Massimo Dapporto – hanno interpretato il ruolo dei poliziotti in prima linea tra casi irrisolti e inevitabili storie d’amore. Antonio Parmesan, al secolo Roberto Nobile, era il poliziotto in guardiola, lo spazio attraverso cui scrutava ogni cosa. Anche attore di teatro, a marzo di quest'anno ha calcato il palcoscenico del teatro di Tor Bella Monaca portando in scena una sua opera dal titolo 'Le storie del mondo'. In tanti, in queste ore, lo ricordano con affetto, da ex colleghi a famigliari, increduli per una morte così improvvisa.